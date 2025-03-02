台灣基進楊佩樺退黨 取消參選下屆高雄市議員

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）原本有意參選下屆高雄市議員的前台灣基進黨高雄市黨部執行長楊佩樺今天指黨中央忽視基層聲音，與時力等黨合作選舉，令她無法忍受，因此宣布退黨並取消2026年參選計畫。

楊佩樺今天在臉書（Facebook）發文宣布退出台灣基進，也取消2026的選舉計劃，表示自己在台灣基進的階段式任務已完成；「2022地方選舉扮演對戰韓粉議員的角色，努力完成任務。2024年大選就戰鬥位置，全力對藍白開戰」。

楊佩樺原有意參選下屆高雄市前鎮、小港選區市議員，她說，原本回到高雄下個任務就是提早經營選區，努力讓台灣基進再增加1席市議員，過去1年依著這個目標進行，先後成立服務處、組織團隊、開始跑地方行程、研究政策、處理陳情選服等。

楊佩樺指出，「去年開始黨中央高層想要推動小黨聯盟，我個人對於小黨集中打擊藍白非常贊成，但若談及2026地方選舉，我反對與時力結盟」。而黨主席及秘書長未取得黨內共識，忽視地方基層聲音，就已開始與他黨進行討論。

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楊佩樺表示，若為了有利於某些選區的選舉，而與有時代力量在內的政黨聯盟合作地方選舉佈局，她則無法忍受。她認為時代力量與台灣基進一路以來的核心價值有落差，所以她無法接受自己支持的政黨要跟路線不明的政黨合作。

對此，台灣基進秘書長吳欣岱今天表示，確實有在與他黨協商，也希望選區不互踩，但討論還未有結論、決議。楊佩樺的退出讓人難過，也感謝她過去的幫忙，溝通有不舒服的地方向她致歉，希望未來繼續為了台灣的大局努力。（編輯：李淑華）1140302