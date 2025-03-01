立院下週召委選舉 綠可望拿8席藍擬禮讓白1席

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北1日電）立法院新會期各常設委員會將於5日舉行召委選舉，依據朝野各黨團在各常設委員會的人數，國民黨團、民進黨團都可望在委員會中各取得1席召委，而國民黨團擬禮讓交通委員會召委給民眾黨，國民黨團表示，願在合作基礎上禮讓1席召委。

第11屆立法院第3會期已在日前開議，預計將於5日舉行8個常設委員會的召委選舉，依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，而立法院新會期又是預算會期，各常設委員會的召委席次更是朝野黨團的兵家必爭之地。

針對召委選舉，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，依據朝野各黨團在各常設委員會的人數，民進黨團可望在各常設委員會中取得1席召委，共8席召委席次。

對於媒體報導，藍白可能在召委選舉合作，吳思瑤說明，民進黨團予以尊重，這也不讓人意外，民進黨團會在各委員會推出最堅強的陣容與最強人選。

據了解，目前民進黨團在各委員會可望推出的召委人選，分別為經濟委員會蔡易餘、財政委員會賴惠員、教育及文化委員會林宜瑾、交通委員會林俊憲、社會福利及衛生環境委員會劉建國、內政委員會張宏陸。至於司法及法制委員會、外交及國防委員會的召委人選，仍在協調中。

另外，國民黨立法院黨團在各委員會可望推出的召委人選，分別為經濟委員會謝衣鳯、財政委員會賴士葆、教育及文化委員會葛如鈞、社會福利及衛生環境委員會蘇清泉、內政委員會牛煦庭、司法及法制委員會翁曉玲、外交及國防委員會黃仁。

而外傳本會期國民黨團也會依循上會期與民眾黨團合作的形式，禮讓1席召委給民眾黨團，擬將交通委員會召委禮讓給民眾黨立委林國成擔任。

對於召委選舉，國民黨團書記長王鴻薇受訪指出，國民黨團內部非常和諧跟團結，如果在某個委員會中，沒有國民黨立委有很強的意願要擔任召委的狀況下，國民黨團當然願意在藍白合作的基礎下，禮讓1席召委給民眾黨團。至於會禮讓哪1席召委，則待下週做最後定奪。

針對在野合作議題，民眾黨團總召黃國昌日前回應，將延續前兩個會期相同模式，而召委合作部分，將待與國民黨團三長會面後達成具體共識再對外說明。

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由於傳出國民黨團擬禮讓立法院交通委員會召委予林國成，外界關注是否其他委員會也可能合作。民眾黨團副總召張啓楷受訪提到，其他委員會的合作會以法案為主，特別是福國利民的經濟民生法案。

此外，張啓楷也強調，8位立委的委員會都沒變動，前立委吳春城請辭後，其在立法院教育及文化委員會的遺缺預計由遞補的劉書彬參加。（編輯：張若瑤）1140301