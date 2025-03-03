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教廷外長：致力梵中對話 盼實現梵越建交

2025/3/3 10:22
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（中央社記者黃雅詩羅馬3日專電）教廷外長蓋拉格近日受訪時說，教廷仍致力與中國針對主教任命協議展開對話；另一方面，梵蒂岡和越南之間關係不斷向前發展，越南的教會與政府都期盼教宗前往訪問，「希望在此之前，教廷已和越南建立外交關係。」

外交部長林佳龍昨天透露，台灣目前最需用心維繫的兩個邦交國是教廷與海地。根據天主教媒體近日專訪教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）的內容，教廷仍致力與中國針對主教任命協議展開對話，盼藉此建立雙方的信任與理解。

對於常被稱為推動梵中關係範本的「越南模式」，蓋拉格提到，梵越雙方關係正不斷向前發展，越南的教會與政府都期盼教宗前往訪問，「我認為那會在未來某個時刻發生，希望在此之前，教廷已和越南建立外交關係。」

林佳龍昨天接受網路節目專訪，他表示台灣12個邦交國大致情勢穩定，但對於其中的海地、教廷兩國需要「特別用心」維繫。

他解釋，教宗方濟各近日生病，大家都很關心並為其祈福，但大家也知道方濟各對中國方面有用很多心，當然教宗是基於宗教原因，覺得可以和中國有所來往。

教宗方濟各（Pope Francis）所屬的耶穌會旗下雜誌「美國」（America）近日刊出教廷外長蓋拉格專訪，談到梵蒂岡與亞洲2個共產國家中國、越南的對話及關係進展。

記者在專訪中提問，中國是當今世界重要參與者之一，多年來教廷一直尋求與北京對話，2018年梵中簽署突破性的主教任命臨時性協議，該協議目前已三度續約，未來梵中關係將如何發展。

蓋拉格回應表示，教廷仍致力就主教任命問題與中國對話，這或多或少就是教廷目前與中國接觸的程度，因為梵中沒有外交關係，教廷在中國沒有任何官方代表。

蓋拉格表示，教廷相信與中國是一個持續對話的過程，將致力解決主教任命這些問題，努力使梵中協議更好地發揮作用，並希望透過這樣做，慢慢地在教廷和中華人民共和國之間建立信任和理解。

記者詢問，北京政府先前接待了教宗的烏克蘭特使祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教，尋求化解烏克蘭危機，就對話而言，這顯然代表更多的事情。

蓋拉格坦言「你是對的」，祖皮帶著訊息前去中國，當時教廷的想法是，中國可能在結束烏克蘭戰爭一事扮演要角，由於祖皮那時正與烏克蘭、俄羅斯和美國協調，教廷認為祖皮也應該去中國一趟。

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教廷推動與中國對話，常被解讀是參考教廷與越南關係正常化的模式。被問到梵越關係，蓋拉格說，教廷目前在河內有一位常駐代表，這是以前沒有的，其地位得到了越南政府當局的認可與協助，梵越之間是一種不斷發展前進的關係。

蓋拉格表示，越南的教會和政府都非常希望看到教宗來訪，「我認為這會在未來的某個時刻發生，希望在那之前，教廷將和越南建立外交關係。」（編輯：陳慧萍/陳妍君）1140303

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