王婉諭再任時力黨主席 盼2026六都竹竹苗成立黨團

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（中央社記者陳俊華台北3日電）時力黨主席王婉諭今天說，未來2年將實踐3大目標，包括堅持進步本土路線；以反對中共侵略與建立乾淨政治為號召，盼2026選舉讓進步本土力量在六都、竹竹苗成立議會黨團；持續推進二次創黨工程。

時代力量上午舉行「黨主席暨決策委員上任記者會」，邀黨主席王婉諭以及決策委員王煦惠、林彥甫、周偉航、胡堞、廖子齊、廖啟帆等人出席。

王婉諭說，感謝黨員夥伴與支持者信任，讓她能夠在未來2年擔任黨主席。10年來台灣依然面臨中國侵略威脅，而社會公平正義與年輕人的未來，則因錯誤政策、混亂政局中遭忽視。台灣需要進步本土力量，團結所有人民，以具體行動捍衛主權、人民安全，推動社會進步。

王婉諭指出，未來2年將帶領時力實踐3大目標。第一，堅持「進步本土」路線，捍衛台灣的獨立自主與社會正義，推動民主深化，改造憲政秩序，制衡膨脹的權力，並聚焦民生經濟改革，打破貧富差距擴大、社會分配失衡、年輕人失去希望的困局。

王婉諭說，第2，以「反對中共侵略」與「建立乾淨政治」為號召，團結本土在野小黨及社會有志之士，在2026年地方選舉，推出讓人民眼睛為之一亮的參選人，讓進步本土力量在六都、竹竹苗站穩腳步，成立議會黨團。

王婉諭表示，第3，持續推進「二次創黨」工程，做一個主張明確、路線清晰、方法具體，不投機、不包牌，可讓人民相信、參與的政黨，集結更多志同道合的朋友，用行動改變一攤死水、失去想像力的政治現況。

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另外，原本有意參選下屆高雄市議員的前台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺2日指出，黨中央忽視基層聲音，與時力等黨合作選舉，令她無法忍受，因此宣布退黨並取消2026年參選計畫。

王婉諭表示，這是基進黨的事務，沒有特別去談論。時力是在乎台灣主權、本土、進步議題的政黨，會讓大家更加認識時力，希望集結志同道合力量，在2026選舉有所突破；2026不只在議員層級，在首長部分也會努力，希望推出最好參選人。（編輯：蘇志宗）1140303