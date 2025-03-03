美媒：台灣與捷克共築生命線 中俄壓力下加強合作

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（中央社記者劉郁葶布拉格3日專電）華爾街日報報導，在當今強權政治主導的國際秩序下，受中國與俄羅斯影響的台灣與捷克，因共同的地緣政治壓力，建立更緊密的合作關係，涵蓋安全、經貿、科技等領域，試圖在不穩定的全球局勢下尋求生存之道。

華爾街日報（The Wall Street Journal）2日以「兩個與俄中對立的小國交換生存之道」為標題，報導台灣與捷克身處在中國與俄羅斯的陰影下，雙方因共同處境而攜手合作。報導指出，「對於這座飽受壓力的太平洋島嶼來說，一條生命線來自半個地球之外、內陸的斯拉夫國家。」

在川普總統主導下，美國的外交政策趨於對立性。台灣將美國、烏克蘭關係惡化視為警訊，擔憂若中國發動入侵，華府對台灣的保衛承諾是否可靠。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）執行長楊雅嚳（Jakub Janda）表示：「這關係到小國如何生存。」

國安會秘書長、前外交部長吳釗燮過去訪問布拉格時表示：「每當我們需要支持時，捷克總是會支持我們。」外交官與商界人士表示，布拉格與台北的友誼涵蓋情報、貿易與投資合作，對雙方皆有助益。

自2023年以來，台灣與歐洲均遭遇多次海底電纜連結中斷，許多人懷疑是中國與俄羅斯所為。捷克國家網路及資訊安全局（NÚKIB）局長金特（Lukas Kintr）表示，他的團隊與台灣數發部分享大量關於俄羅斯在歐洲進行影響力作戰的資訊，「我們也能從台灣學習如何應對中國。」

北京試圖透過政治與經濟手段分化捷克與台灣關係，捷克反情報局（BIS）局長考德爾卡（Michal Koudelka）表示：「我們知道中國密切關注台灣在這裡的活動。」報導指出，北京試圖分化的影響力有限，原因在於中國在捷克出口貿易中的占比不到2%。

另一方面，捷克清楚自身經濟規模有限，無法成為台灣的主要貿易夥伴。當台積電2023年宣布投資100億美元在德國德勒斯登設廠時，一些捷克人感到失望。然而，但捷克仍能從中受惠，台灣政府正與台積電供應商合作，促成捷克境內的企業投資與產業聚落。

捷克自2004年加入歐盟以來，已成台灣科技企業進入歐洲市場的據點，例如鴻海（Foxconn）、宏碁（Acer）、華碩（Asus）等企業均在捷克投資設廠。

此外，2023年華航自開通台北和布拉格直航航線，成為最成功的航線之一，帶動兩地的商業與觀光往來。台灣官員表示，華航計劃進一步增加航班。

回顧捷克對中國、台灣關係，捷克在共產時代曾與中國維持所謂的「社會主義兄弟情誼」，但1989年民主化後，外交政策出現重大轉變。

當時的捷克總統哈維爾（Vaclav Havel）強調道德外交，支持民主與人權，並與西藏精神領袖達賴喇嘛建立友誼，引發北京不滿。此外，2003年哈維爾卸任後訪問時任總統李登輝，也進一步激怒中國。

然而，2008年金融危機後，捷克一度轉向親中政策。2013年，親中總統齊曼（Milos Zeman）上台，推動與中國的經貿合作，並於2016年在布拉格接待中國主席習近平，試圖吸引中國投資。然而，2018年中國突然以詐欺罪逮捕在捷克投資最大的中國商人，使許多合作的捷克夥伴損失慘重。

在COVID-19疫情期間，中國在捷克的形象進一步惡化，捷克對台支持則持續升溫。2020年，捷克參議長維特齊（Milos Vystrcil）訪台，並在台灣立法院用中文說出：「我是台灣人。」

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2023年，前北約將領帕維爾（Petr Pavel）當選為捷克新總統後，旋即與前總統蔡英文通話，引發北京譴責。

值得一提的是，台北贈送布拉格的穿山甲在當地動物園成功繁殖兩隻小穿山甲，此成功案例在兩國皆受到熱烈歡迎。（編輯：韋樞）1140303