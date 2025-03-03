民眾黨公聽會 學者：不認同超徵後普發現金

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（中央社記者陳俊華台北3日電）台灣去年度稅收高於預算，國民黨主張普發現金新台幣1萬元。民眾黨團今天舉行公聽會，會中學者認為，目前的租稅制度不公、財務模型有檢討必要，但普遍不認同超徵後直接以普發現金處理。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行「檢討連年超徵，共享經濟成果」公聽會，邀學者專家、政府代表出席。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，執政黨年年超徵數千億，不知是能力問題，還是故意讓人民產生錯覺，以為政府年年賸餘，但若將特別預算納入，歲出大幅超過賸餘，顯示過去蔡政府將特別預算常態化、甚至病態化。

黃國昌指出，民進黨政府政策前後矛盾，過去蔡政府時，前行政院長蘇貞昌力推普發現金6000元，如今賴政府卻說要先還債，施政毫無一貫邏輯；民眾黨有責任和擔當，主張建立制度化解決機制，讓國家走向正軌。

民眾黨團副總召張啓楷說，民進黨政府4年超徵1.8兆元，民眾黨要「追責任、修法令」，上游的主計總處、國發會和財政部等部會，有沒有問題；下游針對立委審的預算法、公債法，有問題都要修法、補破網。

政治大學財政學系教授陳國樑說，政府當務之急要先提高稅收預測的精準度，第二則是稅收超徵時的法制化處理方式。建議參酌歐盟「債務調整制度」，把政府赤字跟債務還本能力連結，在景氣衰退期間適度減輕還本壓力，並允許在稅收低於預期時，增加舉債額度。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，政府財政管理與支出都出問題，政府超收即超花，並未有效償還公共債務；建議超徵稅收應優先用於還債，更應提出具體稅制改革方案，確保財政公平與穩健。

財政部賦稅署長宋秀玲說，觀察疫情期間，2020年到2023年稅收數字確實有落差，聽專家學者建議成立稅收估測專家小組，發現營利事業所得稅和綜合所得稅占比達50%，財政部委請陳國樑團隊做研究報告，但因時間落差的關係，才導致稅收誤差。

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黃國昌也質疑，政府對普發現金前後立場不一，針對普發現金所帶來的經濟效益，是否有做評估。國家發展委員會經濟發展處副處長陳美菊說，過去普發現金是為疫後振興經濟、強化社會韌性；黃國昌則要求提供評估報告。

民眾黨指出，公聽會中學者一致認為，目前的租稅制度不公、財務模型有檢討必要，普遍不認同超徵後直接以普發現金處理，因為超徵並非多餘資金，若將超徵款普發現金或以其他形式退還，每發1元都可能需要舉借新債，造成債留子孫；但若政府不多還債，仍可考慮將部分超徵稅收以普發現金方式返還給民眾。（編輯：林興盟）1140303