賴總統出席GCTF研習營 盼打造更強韌台灣

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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統賴清德今天說，有決心打造一個更強韌的台灣，也期待與各國互助交流，共同促進世界的穩定與繁榮；他說，透過GCTF平台向世界分享經驗，並持續與更多國家合作，共同因應各項挑戰。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。他以英文致詞歡迎來自30個國家的訪賓，他並感謝美國、日本、澳洲、加拿大4個GCTF正式夥伴。

他表示，當前全球極端氣候、疫情、能源危機等挑戰層出不窮，威權主義擴張，對愛好自由國家帶來嚴重威脅；這些挑戰不分國界，絕不是單一國家可面對；身為國際社會負責任一員，台灣有能力與意願，為全球民主、和平、繁榮發展做更多貢獻，透過GCTF平台向世界分享經驗，與更多國家合作，因應挑戰。

總統指出，將繼續推進「結合中央地方力量，全面提升社會韌性」、「強化全民因應災害能力」及「發揮台灣的強項，貢獻國際社會」等3項行動，向世界展現，決心打造一個更強韌的台灣。

賴總統表示，去年他在總統府，成立全社會防衛韌性委員會，這次GCTF研習營議程包括民力訓練、策略物資盤整、關鍵基礎設施維運等，都是委員會討論涵蓋主軸，要全面強化台灣國防、民生、災防與民主韌性。

他說，去年在總統府進行第一次，由中央各部會聯合地方，並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演，針對「高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態」，驗證政府的緊急應變能力。未來持續透過各項演習，提升中央和地方合作效能，強化整體國家因應災害量能。

總統感謝美國在台協會（AIT）從2021年起，與台灣災難醫療隊發展協會，在台灣各地推動「援手」計畫，現已升級為2.0，持續培訓民眾具急救能力。

他表示，政府除參與「援手」計畫，也積極推動「防災士」培訓，年齡層從11歲到89歲，持續擴大培訓對象。同時在全國關鍵基礎設施建置「台灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT），提升重要設施面對災害的自主應變能力。

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他說，台灣「防災士」概念來自於「日本防災介助士」，相信透過研習營台灣和各國都能提升全社會韌性。

美國在台協會台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）、「日本台灣交流協會」台北事務所副代表高羽陽、澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）及加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）等人都出席活動。（編輯：蘇龍麒）1140304