凌濤指週刊配合操作性騷 正國會：將提告以證清白

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北4日電）民進黨內「正常國家促進會辦公室」今天透過聲明表示，國民黨桃園市議員凌濤遭週刊爆料有性騷狀況，凌濤指涉週刊配合正國會操作，正國會將提告以證清白，讓相關事證交由司法公開、公正審理、勘驗相關證據以正視聽。

國民黨桃園市議員、智庫副執行長凌濤遭週刊爆料有性騷狀況。凌濤今天表示，這全是週刊捏造的內容，大家不必盡信；他也將進行蒐證，針對任何不實扭曲的部分，提出告訴。

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凌濤批評，週刊最近是不是跟正國會真的太熟了，正國會跑到帛琉去做員工旅遊，中辦執行長莊競程，沒有履行責任，被他直接點名受重傷，回來要請鏡週刊幫忙修理回來，這是正國會的態度嗎，這是一個媒體配合一個民進黨的派系操作的態度嗎。

對此，正國會今天透過聲明表示，凌濤的指控是「子虛烏有」；民意代表受公眾檢視應自行說明取得社會大眾信任，不應混淆視聽做政治操作，正國會將提告以證清白，讓相關事證交由司法公開、公正審理、勘驗相關證據以正視聽。（編輯：蘇龍麒）1140304