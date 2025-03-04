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賴總統見傳統基金會創辦人 倡韌性多元半導體供應鏈

2025/3/4 19:51（3/4 20:21 更新）
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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統賴清德今天接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥，總統說，希望未來在高科技、能源以及農產品等領域，擴大對美投資與採購，也期待與美國等民主夥伴，共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈，應對新的情勢發展。

總統府發布新聞稿表示，賴總統下午接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）一行，總統致詞表示，去年2月底他在總統府與佛訥以及傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）等人對談，針對台美關係及區域情勢交換意見，獲益良多；過去佛訥在美國總統川普第一次當選時，擔任「政權交接團隊」重要成員。

賴總統感謝傳統基金會所發布的2025年經濟自由度報告，將台灣列為全球第4名，並肯定台灣擁有健全穩定法制以及良好投資環境。

總統表示，台灣和美國是彼此重要經貿夥伴，也有密切產業交流。台積電赴美國亞利桑那州投資高達650億美元，就是在川普第一任期進行討論並定案。今天台積電董事長魏哲家也和川普共同宣布，台積電將擴大對美國投資。

總統指出，未來希望在高科技、能源以及農產品等領域，擴大對美國投資與採購，也期待與美國等民主夥伴，共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈，應對新的情勢發展。

賴總統同時表示，當前面對威權主義持續擴張，作為熱愛自由並堅定捍衛自由的國家，台灣會和美國及理念相近國家合作，維持區域和平穩定。他也要感謝川普在上任後與日本首相石破茂發布聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性；上個月包含美國在內的G7外長也發表聯合聲明，強調「反對任何以武力片面改變現狀的嘗試」。

總統強調，唯有仰賴自身實力的和平，才是真和平。目前台灣國防預算約占GDP 2.5%，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標，並持續推動國防改革，展現「自助人助」精神，也為區域和平穩定做出更多貢獻。

佛訥則代表傳統基金會致贈賴總統「2025經濟自由度指數」報告書。他表示，在這份報告中，中華民國台灣的經濟自由度在全球176個國家中排名第4，他要表達恭喜之意。

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佛訥表示，台積電在他來訪前宣布了擴大在美投資的好消息，過去訪台期間，他曾參訪台積電總部，近期也到美國亞利桑那州的台積電廠址，參訪廠區建設及初步營運狀況，很高興台積電成為台美雙邊負責任關係重要一環。

佛訥指出，台積電誠然是規模龐大的企業，但他也要特別感謝數以百計來自台灣的企業，它們都是與美國企業和人民緊密合作夥伴，讓熱愛自由的台美雙方更加堅定與團結。（編輯：楊蘭軒）1140304

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總統賴清德（右）4日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（左）。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月4日
總統賴清德（右）4日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（左）。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月4日
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