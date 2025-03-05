台積電擴大對美投資 林佳龍：產業布局全球創雙贏

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（中央社記者楊堯茹台北5日電）台積電計畫再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資。外交部長林佳龍今天表示，川普若要美國優先，台積電不可或缺，台灣需思考如何「讓台灣也偉大」，半導體產業持續「技術深耕台灣，產線布局全球」。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

外交部長林佳龍今天接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，看到魏哲家在白宮被川普稱為「傳奇」，備感光榮；川普若要美國優先，台積電具有不可或缺的角色，而台灣也需要思考如何「讓台灣也偉大」，創造雙贏，這也是在外交上重要目標。

對於台積電變成「美積電」的擔憂，林佳龍呼籲「要對台積電有信心」，疫情後各國傾向短鏈化及地產地銷（local for local），這不僅是因為關稅，美國是很大的市場，台積電有整體布局，台灣在半導體供應鏈占有關鍵領先的角色，將持續「技術深耕台灣，產線布局全球」。

林佳龍指出，「世界的台積電，台灣的新世界」，呼應總統賴清德在就職演說提到的「台灣新世界，世界新台灣」，台灣會因為台積電而有新世界，台灣在世界的角色不是零和，台積電的優勢也不可取代。

主持人詢問，烏克蘭總統澤倫斯基日前與川普在白宮會面不歡而散，引發「疑美」討論。

林佳龍強調，台灣應該思考如何跟川普2.0對接，而非落入中共兩會的操作陷阱；其實沒有必要疑美，川普的外交風格就是美國優先，而台美共同利益大，可以創造雙贏，「此時親中疑美反而是不智之舉」。

林佳龍特別提到，人工智慧（AI） 將成為民主和紅色供應鏈的對決關鍵，台灣作為AI與半導體產業的關鍵供應鏈，應將川普2.0重視AI發展跟台灣產業的全球布局視為機會。

被問及國民黨立委傅崐萁出訪香港自稱代表中央政府，林佳龍透露，和傅崐萁同團的其中一人在香港被抓，如果傅崐萁真的代表政府，怎沒出手相救。

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此外，主持人詢問，宏都拉斯外交轉向後，中國未依約購買宏國白蝦，國民黨立委廖先翔卻以「外交部尋求外交不力」為由提案砍預算。

林佳龍打趣地說，「黑貓偷吃，要懲罰白貓嗎」，台灣正協助貝里斯白蝦輸台，並將協助宏都拉斯的精神和資源拿來幫忙貝里斯，並反問說，「都跟我們斷交了還買白蝦，我們是瞎了嗎」。（編輯：蘇志宗）1140305