婦女節前夕 行政院通過性別暴力防治國家行動計畫

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（中央社記者賴于榛台北6日電）婦女節將至，行政院會今天通過「性別暴力防治國家行動計畫」，計畫重點包含保護兒童及少年、友善多元性別，以及防治數位與網路性別暴力，預計強化校園及公共場所的安全措施，落實反偷拍政策，強調場所管理者的責任。

台灣過去曾掀起一連串揭發性騷的「MeToo」運動，政府於去年3月8日施行性騷擾防治法、性別平等工作法及性別平等教育法新制，力拚性別暴力零容忍，但為推動被害人保護服務措施執行及司法友善環境建置等議題，因此從去年起推出「性別暴力防治國家行動計畫草案，並透過公聽會等廣徵社會意見，今天則由行政院會正式通過首部國家級的「性別暴力防治國家行動計畫（民國114年-116年）」。

性平處透過新聞稿指出，行動計畫參考消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）及兩公約等國際標準，並借鏡澳洲、加拿大、美國等國家行動計畫，採取全面和整合的方式，消除從本上導致性別暴力的偏見和歧視，並強化預防、保護、起訴、賠償、監測和資料蒐集等相關措施。

行動計畫重點包含保護兒童及少年、友善多元性別，以及防治數位與網路性別暴力，保護兒童及少年具體措施部分，包含為提升學生身體自主權及防治意識，落實高級中等以下學生每學年接受至少4小時性別暴力防治課程；應用會議、研習、多元媒材強化校長、教職員工對性別暴力辨識、處理能力及保護輔導措施；督導學校改善校園安全死角、改善軟硬體設施；落實司法詢問員制度，協助兒童使用司法資源；以及研擬延長兒少性侵害案件追訴權時效。

友善多元性別部分，具體措施則有強化學校教育、社會宣導，落實認識多元性別，消除歧視文化；辦理「性別友善廁所倍增行動方案」；強化通報及求助管道第一線服務人員性別敏感度；布建中長期庇護資源；以及提升司法人員專業知能及性別敏感度，提供性別友善司法環境。

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在防治數位與網路性別暴力面向，則預計辦理「民眾對於數位與網路性別暴力認識民意調查」及資訊素養宣導；加強媒體業者及從業人員的媒體識讀教育；規劃減少性影像被害人重複陳述，避免2次傷害；強化性影像處理中心辦理性影像下架及限制瀏覽；完善性別暴力防治相關法令，及加強跨境司法互助。

性平處表示，為確保計畫落實執行，將透過行政院性別平等會機制定期檢討成效，並透過性平國際交流、CEDAW國家報告國際審查機制，接軌國際，汲取國外成功經驗，進行滾動修正，提升政策效能，落實營造性別暴力零容忍社會。（編輯：蘇志宗）1140306