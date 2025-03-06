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傅崐萁訪港團員遭逮 友人：2024年才去中國交流

2025/3/6 17:06
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（中央社記者張祈、李雅雯花蓮縣6日電）新光兆豐休閒農場陳姓業者2月18日與花蓮縣政府同行到香港參加旅展，入境遭警拘捕。陳姓業者友人今天表示，陳姓業者去年才去中國交流沒事，不解怎麼這次會被捕。

花蓮縣政府受邀參加香港旅遊博覽會，率在地觀光業者等40多人前往，中國國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁也同行，陳姓業者入境香港就被捕，留置迄今。

根據了解，56歲陳姓業者任職新光兆豐休閒農場，與廖姓員工代表前往香港，入境香港後就失聯。

台灣民眾黨籍花蓮縣議員傅國淵今天表示，事發2天後接獲同團業者告知，陳姓業者不明原因被扣留，沒人聯繫得上，他透過民眾黨籍立法委員林憶君協助聯繫大陸委員會，才得知陳姓業者違反香港法律被拘留。

傅國淵說，陸委會及外交部都有在香港協助，陪同2月底開庭，回報陳姓業者25年前涉洗錢案，由於保釋須家屬到場，目前陳姓業者家屬、兆豐農場人員都已前往香港。

媒體查詢當事人社群網站臉書（Facebook），2019年疑曾在香港打卡；傅國淵說，他認識陳姓業者20多年，陳姓業者沒有特別政治立場，一直認真工作，他去年才跟陳姓業者同團到中國廣西交流，沒想到去香港會被扣。

花蓮縣政府觀光處觀光企劃科長黃繻寬表示，陳姓業者進海關時就被帶走，縣府第一時間聯繫陸委會香港辦事處，後續也和兆豐農場一起找當地律師協助開庭。

黃繻寬說，2月28日曾開保釋庭，陳姓業者由於部分原因不同意保釋，申請考慮期，明天第2次保釋庭，希望設法保釋，全案預計4月17日審判。

花蓮縣長徐榛蔚今天下午在花蓮接受媒體聯訪表示，花縣府、陸委會在機場有一起協助，也請當地議員協助了解陳姓業者被留置原因，由於當時還在偵訊，有幫忙找律師協助。

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外界質疑花蓮縣政府隱瞞案情，黃繻寬表示，可能涉及相關法規，陸委會第一時間希望縣府保密，一開始才沒向外界說明。

陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，陸委會處理類似案件有原則，不管事發地在中國大陸或是香港，都會以當事人利益為最優先；除非認為公開後對於當事人有好處，才會有公開呼籲動作，所以陸委會2月19日得知這個案例時，也沒有主動對外說明。（編輯：陳清芳）1140306

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