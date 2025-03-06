黨政人士：先進製程根留台灣是政府與台積電最大共識

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（中央社記者溫貴香台北6日電）台積電擴大赴美投資引發外界擔憂，總統賴清德今天與台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會說明。黨政人士指出，政府是台積電重要股東，從國安戰略思維來看，確保先進製程根留台灣是賴政府與台積電的最大共識。

賴總統下午與魏哲家在總統府召開記者會，說明台積電擴大對美投資事宜。總統致詞表示，從台積電布局與台灣產業發展來看，台灣是從「西進、南向」進一步「北合」，現已足夠讓台灣自信跨越太平洋「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新產業布局。

黨政人士表示，台灣政府始終在台積電的發展戰略中扮演關鍵角色，政府不僅是台積電重要股東，並透過投審機制與政策規劃，積極參與並推動每一項大型海外投資案，賴總統與魏哲家連袂召開記者會，就是最好證明。

黨政人士分析，台積電擴大赴美投資，就國家層面有3大確保，包括確保產業海外布局有助於台灣產業的全球布局、確保國家整體競爭力持續提升與領先、確保先進製程技術根留台灣。

至於全球戰略層面3大確保，黨政人士說，台積電擴大對美投資是確保台積電尖端技術不外流、確保台積電影響力在全世界持續擴大且不可取代、確保台美合作關係更加緊密。

黨政人士強調，過去幾年，每一個重大產業投資背後，都有政府基於戰略規劃與國家利益，提供支持與指導，台積電的海外投資不僅是企業自主拓展全球市場的結果，更是政府與業界共同努力的結晶。

黨政人士指出，賴總統曾說「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難」。對美國川普政府而言，台灣成功展現何謂有能力、也有意願的「強而有力貢獻者」；從國家安全戰略思維看，確保先進製程根留台灣、確保投資人與國家利益優先，是賴政府與台積電的最大共識，並讓台灣持續在全球科技產業鏈中占有關鍵地位。

此外，資深財經專家黃世聰分析，若要說台積電是被迫赴美投資，倒不如說是領先布局，台積電6成客戶在美國，既然美國要「去全球化」，台積電當然要在美國地盤全力卡位，「台積電越強大，台灣越安全」。

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科技專家許美華也說，台積電開出1000億美元、沒押日期的支票後，超微、輝達、高通等美國客戶都紛紛表態支持，等於把美國客戶再綁一次，三星、Intel是要再去哪裡找客戶。

業界人士表示，台積電擴大對美投資，台廠在美建廠團隊更完整，建廠效益提升將連帶嘉惠台廠未來赴美營運，台積電的壯大也能帶動台灣潛藏隱形冠軍，一同進軍全球市場。（編輯：林克倫、謝佳珍）1140306