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兩岸發生戰爭？ 馬英九：並非不可能但機會不大

2025/3/7 11:21（3/7 12:21 更新）
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前總統馬英九今天在出席「中山先生逝世100週年紀念座談會」開幕式時致詞指出，兩岸未來是否會發生戰爭，他始終認為「並非不可能，但機會不大」，但關鍵是兩岸要能夠審慎處理彼此關係。中央社記者王承中攝 114年3月7日
前總統馬英九今天在出席「中山先生逝世100週年紀念座談會」開幕式時致詞指出，兩岸未來是否會發生戰爭，他始終認為「並非不可能，但機會不大」，但關鍵是兩岸要能夠審慎處理彼此關係。中央社記者王承中攝 114年3月7日
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（中央社記者王承中台北7日電）前總統馬英九今天表示，對於兩岸未來是否會發生戰爭，他始終認為「並非不可能，但機會不大。」，但關鍵是兩岸要能夠審慎處理彼此關係。對台灣或大陸而言，戰爭的代價都是無比沉重。備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。

中國國民黨今天在智庫召開「中山先生逝世100週年紀念座談會」開幕式，包含國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄，以及國民黨秘書長黃健庭等黨務主管等人，都一同出席。

馬英九在致詞時表示，1949年至今兩岸隔海分治76年，雖然兩岸體制不同，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，振興中華。他擔任中華民國總統期間，海峽兩岸簽訂23個雙邊協議，創造了和平穩定的臺海局勢，也也建立制度化的溝通管道。

馬英九表示，2016年他卸任後，兩岸關係開始顯著倒退，快速走向緊張與對抗。主張兩岸互不隸屬的蔡政府跟賴政府任內，大陸當局在台灣海峽舉行大規模軍演的次數大增、兩岸隨時可能擦槍走火。

馬英九指出，關鍵在於民進黨政府不承認「中華民國憲法」中的兩岸定位，也拒絕接受兩岸共同的政治基礎「九二共識」，而民進黨本身又提不出對岸能夠接受的新論述，導致兩岸面臨彼此既沒有互信，又沒有溝通管道的危險境界。

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至於兩岸未來是否會發生戰爭，馬英九表示，始終認為「並非不可能，但機會不大。」但關鍵是兩岸要能夠審慎處理彼此關係。對台灣或大陸而言，戰爭的代價都是無比沉重。備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。

馬英九指出，基於長遠考量，兩岸應該尋求以和平方式解決爭端，用對話來取代對抗，進而創造兩岸雙贏。而他執政的8年，就是最好的實踐。唯有兩岸和平穩定，才能確保彼此互利雙贏。即使卸任公職多年，他仍致力推動並深化兩岸交流，兩岸的未來在年輕人的手上，雙方交流對話就是消弭誤會、增進合作最好的方式。（編輯：蘇龍麒）1140307

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