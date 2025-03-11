立院將處理覆議案 林右昌盼朱立倫黃國昌懸崖勒馬

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（中央社記者葉素萍台北11日電）立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨秘書長林右昌今天說，明知機會渺茫，但民進黨還是期盼藍白兩黨能同意覆議案，讓總預算能有重新修正的機會，希望國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌，最後能懸崖勒馬。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。

林右昌今天一早透過臉書發文表示，一個國家經濟規模越大越進步，當然需要更多預算維持進步現況並繼續發展。就像越大的車子，需要越多燃料維持前進方向與速度；總預算就是國家進步所需的油料，藍白亂砍總預算，國家未來怎麼跑得快。

他說，農曆年前，總預算案在藍白聯手之下，無所不刪、無所不凍，刪到最後還出現預算刪過頭或凍刪數根本算不出來的荒謬狀況。未來部會預算解凍還需經過立法院會通過，時間一拖就拖到下半年去了，預算難以及時執行，影響今年預算執行率，跟刪掉的效果也差不多了，嚴重阻礙國家進步動能。

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林右昌表示，今天，立法院要由行政院長卓榮泰進行行政院總預算覆議案報告，雖然明知機會渺茫，但民進黨還是期盼藍白兩黨能同意覆議案，讓總預算能有重新修正的機會。

林右昌喊話，國家安全、社會發展與人民幸福，比藍白政黨面子重要，希望朱立倫與黃國昌最後能懸崖勒馬，天佑台灣。（編輯：蘇龍麒）1140311