中國外交部稱台灣沒有總統 外交部斥誤導國際視聽

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（中央社記者吳書緯台北14日電）針對中國外交部昨天稱台灣是中國的一部分，沒有什麼「總統」等謬論，外交部今天嚴正駁斥，指內容完全不符客觀事實與兩岸現狀，再次誤導國際視聽，對此表達強烈不滿與嚴正譴責。

總統賴清德昨天召開國安高層會議，會後發表涉中相關談話；中國外交部昨天舉行例行記者會，針對媒體提問賴總統的談話，發言人毛寧首先回應，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『總統』。你提到的也不是一個外交問題」。

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外交部今天以新聞稿指出，台灣於去年1月13日順利完成第8次總統大選，再次奠立台灣民主發展進程劃時代的里程碑，並立即獲得包括12國友邦、美國、日本、法國、英國、德國、澳洲等超過50個國家行政部門或國會向台灣申賀，高度讚揚台灣民主成就。相信許多民主國家也期待中國民眾有一天也能直接選出自己的總統，決定自己國家的總統和未來。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀和客觀現實。台灣的前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙。（編輯：林興盟）1140314