鄭麗君：美國欲維繫高科技領導地位 台灣不可或缺

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（中央社記者賴于榛台北15日電）美國總統川普頻祭出關稅政策，行政院副院長鄭麗君分析，背後主因是要振興美國製造業及維繫其高科技產業領導地位，而台灣願意對美擴大採購與投資、深化台美高科技合作，是美國維繫高科技產業及領導地位不可或缺的重要夥伴。

民視「新聞觀測站」今天播出鄭麗君專訪，議題觸及台美貿易、台積電增海外投資，以及振興中小微企業等。

台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等。鄭麗君專訪中指出，台積電的海外投資不僅是投資案，而是一個新的國際局勢，等著台灣如何化挑戰為機會，挑戰政府治理的方向感以及願景。

鄭麗君說，其實川普第一任總統任期就啟動供應鏈重組，台灣投資移轉也往先進國家移動，目前台灣對美投資已經是對外投資首選。

她表示，川普第二個任期的關稅政策，背後是希望振興美國製造業，以及維繫高科技產業的領導地位，而川普日前也曾表示敬佩台灣半導體產業，整體而言，台灣是美國要維繫高科技產業以及領導地位的重要且不可或缺的夥伴，實際上，台美是區域安全夥伴，也是經貿科技重要夥伴，早已密切合作。

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鄭麗君說，總統賴清德日前也提到，展望未來，台灣願意對美擴大採購與投資，深化台美高科技合作，包含AI、半導體、無人機、量子科技等，都是台灣未來潛在關鍵技術可以發展的方向，台美高科技可以深化發展，這非但能延伸、壯大台灣科技產業，並能共同壯大全球民主供應鏈，也是為何賴總統會提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，就是因為台灣可以扮演這樣的角色。

至於振興中小微企業部分，鄭麗君說，政府推出中小微企業多元振興發展計畫，用於協助中小微企業數位轉型、淨零轉型及通路發展，並提供普惠貸款、租稅優惠及員工加薪的額外信保額度配套措施，此外均衡台灣布局中，也盼同步帶動中小微企業，創造在地就業機會，結合在地創生產業多元發展，透過結構性轉型，達到包容成長目標。（編輯：翟思嘉）1140315