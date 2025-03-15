在野促還假於民下週排審修法 內政部籲評估國家利益

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（中央社記者王承中台北15日電）立法院內政委員會17日將審查「紀念日及節日實施條例草案」，內政部表示，目前全年總放假日數已達115日至116日，為歷年來各界共識。放假日多寡，影響甚鉅，應從國家整體利益綜合評估，做最適當的規範。

國民黨立法院黨團將「還假於民」列為立法院新會期的優先法案，國民黨智庫日前公布民調，56.7%支持還勞工7天國定假日，66.3%支持勞動節全民放假，64.3%支持教師節列國定假日。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，台灣民眾黨立院黨團、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳瑩與無黨籍立委高金素梅等朝野立委，均提案將實施辦法提升為法律。

立法院內政委員會17日將審查朝野立委所提的「紀念日及節日實施條例草案」共26案。根據內政部送達立法院的書面報告指出，立法院於民國89年6月30日三讀通過公務員服務法第11條修正條文附帶決議，要求內政部檢討紀念日及節日的放假日，使全年總放假日數介於115日至116日。

內政部指出，現行全國性紀念日及節日的放假日，包括中華民國開國紀念日、和平紀念日、國慶日、春節、民族掃墓節、端午節、中秋節、農曆除夕及兒童節等，計11日，併計週休二日，全年總放假日數已達115日至116日，已符合立法院附帶決議規定，且為歷年來內政部會商各界的共識。

內政部指出，紀念日及節日實施辦法所定的放假日為全國一體適用。有關公務員與勞工權益所涉工時、休息等勞動條件，公務員依公務員服務法暨相關人事法令的規定辦理，勞工則依勞基法暨其施行細則相關規定辦理，其與紀念日及節日全國一致的性質，並不相同，但放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當的規範。

內政部表示，紀念日及節日的實施，因所涉層面甚廣，且各立委提案意見紛陳，建議凝聚社會共識後妥為規劃。

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勞動部提出的書面報告則指出，立委所提各版本，擬將內政部現行「紀念日及節日實施辦法」法律化。雖然該法規的主管機關為內政部，勞動部近期也持續和行政院及相關部會交換意見與溝通反映勞工團體的意見。

有關是否調整國定假日，勞動部表示，建議宜通盤考量各職類、領域工作上的需求，尤其是各類勞工的需求，在兼顧一致性與公平性的原則下討論，並尊重主管機關內政部的意見。（編輯：黃瑞弘）1140315