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中共68機艦襲擾台灣 國防部公布監控影片[影]

2025/3/18 10:58（3/18 11:50 更新）
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國防部表示18日表示，自17日上午6時至18日上午6時，總計中共68機艦持續在台海周邊活動。（國防部提供）
國防部表示18日表示，自17日上午6時至18日上午6時，總計中共68機艦持續在台海周邊活動。（國防部提供）
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（中央社記者吳書緯台北18日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機59架次，其中逾越海峽中線進入台灣北部、中部、西南及東部空域43架次，並偵獲共艦9艘，總計中共68機艦持續在台海周邊活動；國防部並公布監控共軍機艦影片，展現監控能力。

為應對中共近年在台灣周邊海空域進行灰色地帶襲擾，且不排除透過「由演轉戰」模式對台攻擊，國軍昨天起執行為期5天的「立即備戰操演」加以應對與訓練，中共昨天上午、下午2度以軍機、軍艦對台執行聯合戰備警巡。

國防部今天公布海軍基隆級飛彈驅逐艦左營艦監控中共052D型飛彈驅逐艦桂林艦畫面、成功級飛彈巡防艦田單艦監控中共056A型護衛艦泰安艦、沱江級巡邏艦沱江艦監控中共054型飛彈護衛艦溫州艦、成功級飛彈巡防艦班超艦監控054A型飛彈護衛艦荊州艦等海上兵力監控昨天中共艦艇的畫面。

此外，國防部亦公布空軍F-16V監控中共攻擊2型無人機、P-3C監控中共無偵10無人機的監控照片。

國防部表示，偵獲2顆中共空飄氣球進入台灣防空識別區，第1顆空飄氣球於昨天上午11時45分在基隆西南方76浬、高度1萬8000呎偵獲，氣球向東飄行後於昨天下午2時5分在太平洋上空消失；第2顆於昨天下午5時3分在基隆西北方81浬、高度4萬1000呎偵獲，氣球向東飄行於昨天晚間6時15分在太平洋上空消失。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時5分至昨天晚間8時55分，在台灣海峽空域偵獲中共34架次主戰機及無人機，其中25架次逾越中線。

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國軍於昨天上午6時50分至昨天晚間8時45分在台灣西南空域偵獲中共15架次主、輔戰機及無人機，部分共機自台灣西南空域飛行至台灣東部空域。國軍另於昨天上午6時至昨天晚間9時5分，在台灣北部及東部空域偵獲3架次無人機。

國軍於昨天上午6時30分至昨天晚間6時5分，在台灣北部空域偵獲7架次主、輔戰機。國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張若瑤）1140318

#F-16V
#基隆
#國防部
#國軍
圖為P-3C監控中共無偵10無人機。（國防部提供）
圖為P-3C監控中共無偵10無人機。（國防部提供）
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