民進黨團推國安10法 籲在野黨莫當中共代理人

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（中央社記者林敬殷台北18日電）總統賴清德上週召開國安高層會議，針對統戰威脅提出因應策略，民進黨立法院黨團今天表示，黨團將在立院本會期就精準打擊、公開透明及提高風險控管等3個面向，提出10部國安修法提案，並呼籲在野黨立委不要當中共代理人，要當國安守門人。

民進黨團上午在立法院舉行記者會，宣示本會期將推動10部國安法案，民進黨籍的立院外交及國防委員會召委沈伯洋表示，10部法律修正案，並非上週賴總統賴清德談話後才提出，而是去年就已推出的法案。

這10部國安法案將包括，反滲透法、兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、通訊保障及監察法、國家安全法、國家情報工作法、資通安全管理法、陸海空軍刑法及刑法。

沈伯洋指出，所謂的精準打擊，意即當目前國安、共諜案件頻傳，應針對不同身分別，例如中配、退伍軍人、前總統等，就違反態樣予以層級化處罰，包括剝奪其身分證、退休給與、坐牢等，坐牢也有不同的刑度設計。

沈伯洋說明，其次是公開透明，中國要滲透大部分會透過中間人，例如退役軍官、外交官等，因此對於中間人的規範特別重要，而最時常當中間人的就是立委，也因此往返中國行程應報備、公開，有沒有見中共黨政軍的人，必須要揭露，不然這些中間人沒有壓力，會有更多滲透台灣各式不同的社會活動。

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最後一項是提高風險控管，沈伯洋提到，例如現在有越來越多藝人做交流時，講出一些有損國格的話，但藝人跟公務員身分有所不同，若用處罰、揭露未必適合，因此，針對單純做交流，可能被中國利用，最主要要做的就是風險控管，也就是去風險化，去政治化。此外，還包括網路平台部分，也會提出相關修法。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，民進黨團提案，從去年起到現在，有的在程序委員等排案，有的已進入一讀程序，都已經等了一整年。未來，立法院每個會期都是國安會期，補強台灣國家安全，未來也會配合行政院規劃的政策配套的修法及立法，讓國家安全加嚴、加密、加廣，呼籲在野黨不要當中共代理人，要當國安守門人。（編輯：張若瑤）1140318