全教總憂招生亂象戕害國教本質 籲速修私校法

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（中央社記者王揚宇台北19日電）全國教師工會總聯合會今天與民進黨立委林宜瑾召開記者會指出，部分私校舉辦的「小六基測」盛況空前，為終結部分私校招生亂象，並確保國民教育的公共性，呼籲朝野盡速完成私立學校法修法，導正亂象。

全教總理事長侯俊良、立委林宜瑾等人今天在立法院召開「私校招生亂象戕害國教本質，全教總籲速修私校法導正亂象」記者會，提出相關說明。

全教總質疑，部分私校舉辦的「小六基測」（國中入學考試）盛況空前、考場水泄不通，這對強調適性揚才、就近入學的現在，無疑是對正常教學與教育公共性的最大諷刺。

侯俊良指出，九年國教自1968年實施迄今已接近60年，教育部一方面宣示適性揚才，嚴令各級學校落實教學正常化，一方面對於部分私校有違國教精神的菁英選才招生方式，默不作聲。

全教總表示，為終結部分私校招生亂象、確保國民教育的公共性，全教總支持林宜瑾提出的私立學校法第39條、第57條條文修正草案，私立學校不應以基本學力測驗、各種營隊名義，變相辦理入學考試。

全教總呼籲，教育部、立法院朝野黨團應嚴肅面對私校招生亂象對台灣教育的危害，盡速完成修法，禁止私校以任何名目進行考試招生或營隊招生，並比照公立國中小，由教育局處統一辦理線上登記、電腦抽籤及常態編班，以保障學生受教權。

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林宜瑾說明，私校小聯考亂象已導致國民教育精神蕩然無存，讓學生在小小年紀就背負升學壓力，她已提出修法版本，要求在國民教育階段，私立學校不得以任何名目對學生做出入學鑑別。

林宜瑾認為，考試、補習、填鴨絕對不是做學問與培養興趣的好方法，以得高分為終極目標的陳年陋習必須被革除，希望教育部秉持教育專業照顧台灣的下一代。（編輯：張若瑤）1140319