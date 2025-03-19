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共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：非計畫性立即備戰操演應對
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中科院攜手3國立大學 盼無人機產業成新護國神山

2025/3/19 16:13（3/19 16:22 更新）
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為加速「民雄航太暨無人機產業園區」發展，虎尾科技大學校長張信良（左）、台灣大學校長陳文章（左2）、國家中山科學研究院長李世強（右2）、雲林科技大學副校長巫銘昌（右）19日共同簽署「聯盟合作暨備忘錄」，盼無人機產業成為新護國神山。中央社記者姜宜菁攝 114年3月19日
為加速「民雄航太暨無人機產業園區」發展，虎尾科技大學校長張信良（左）、台灣大學校長陳文章（左2）、國家中山科學研究院長李世強（右2）、雲林科技大學副校長巫銘昌（右）19日共同簽署「聯盟合作暨備忘錄」，盼無人機產業成為新護國神山。中央社記者姜宜菁攝 114年3月19日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）為加速「民雄航太暨無人機產業園區」發展，中科院整合產學研量能，今天與台大、雲科大、虎科大簽備忘錄，除了設計研發，也著重人才培育，盼無人機產業成為新護國神山。

中山科學研究院今天在台灣大學雲林校區舉辦簽約儀式，在雲林縣長張麗善見證下，中科院長李世強、台灣大學校長陳文章、虎尾科技大學校長張信良及雲林科技大學副校長巫銘昌共同簽署「聯盟合作暨備忘錄」。

李世強致詞時說，國家國防科技的發展，最重要的是人才培育，今天能夠跟國內具有優良學術傳統和基礎科研實力的3國立大學結盟，相信未來不論在預算資源的運用、科技研發的計畫，尤其是發展「民雄航太暨無人機產業園區」，促進無人機技術創新疊代速度，強化我國無人機產業的世界競爭力。

李世強期許，「民雄航太暨無人機產業園區」全球首創的無人機航太園區，能成為繼晶片之後，第二個台灣的「經濟奇蹟」。

台大校長陳文章表示，除了中科院與3校的合作以及產業機構的合作之外，也著重人才培育，校方會針對無人機和AI領域開設技術推廣的學分班，甚至也可能會爭取與教育部合作，設立一個AI或無人機相關的學位學程。

陳文章認為，一方面促進人才培育，另一方面也加強中科院與3學校、企業界的合作，唯有人才培育得好，產學合作才能做得好，雲嘉地區的無人機產業或園區才能發展得好。

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雲科大學副校長巫銘昌說明3校、4單位結盟後的合作模式，中科院擔任領頭羊，學理研究由台灣大學負責，投入無人機系統的核心技術發展；至於具備技職、產學合作優勢的雲科大及虎尾科大，則會著重於產製方面的整合，完成無人機產業的跨域與縱向結合。

中科院表示，「民雄航太暨無人機產業園區」東側一期工程前年動工，興建研究大樓，預計今年底至明年初完工，將開發軍規無人機；至於行政院去年通過西側開發總經費新台幣68.59億元，將引進實驗量測設備、封閉式試飛廠，提供土地供無人機業者租用進駐，研發軍規商用無人機。（編輯：陳清芳）1140319

國家中山科學研究院與台灣大學、雲林科技大學、虎尾科技大學19日簽署備忘錄，中科院長李世強（圖）期許，「民雄航太暨無人機產業園區」全球首創的無人機航太園區能成為繼晶片之後，第2個台灣的「經濟奇蹟」。 中央社記者姜宜菁攝 114年3月19日
國家中山科學研究院與台灣大學、雲林科技大學、虎尾科技大學19日簽署備忘錄，中科院長李世強（圖）期許，「民雄航太暨無人機產業園區」全球首創的無人機航太園區能成為繼晶片之後，第2個台灣的「經濟奇蹟」。 中央社記者姜宜菁攝 114年3月19日
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