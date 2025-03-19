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柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
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曹興誠：對翁曉玲提民事訴訟 求償4000多萬元

2025/3/19 16:41（3/19 18:19 更新）
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聯電前董事長曹興誠。（中央社檔案照片）
聯電前董事長曹興誠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹19日電）國民黨立委翁曉玲稱聯電前董事長曹興誠答應捐新台幣1500萬元給清華大學卻未兌現，引發各界熱議。曹興誠表示，他委請的律師今天下午已向台北地方法院提出民事告訴，向翁曉玲求償4000萬元，未來法院若判決賠償，將全數捐贈給陽明交大。

曹興誠今天發文說，他已依法反擊翁曉玲和名嘴謝寒冰等抹黑、抹黃的罷凌行為。對翁曉玲求償4000多萬元，是統計翁曉玲擔任4年立法委員所支領的薪資、助理費、辦公室租金、出差補助等。這些均來自納稅人繳納的公帑，應當為公共利益服務，然而翁曉玲種種作為，已明顯偏離其立委職責，自應要求全數繳回，以符公道。未來法院若判決給予他賠償，將全數捐贈給陽明交大。

至於政論名嘴謝寒冰方面，曹興誠表示，他早己提出告訴，並進行蒐證，將陸續對侵犯其隱私權的媒體或自媒體提出告訴。

謝寒冰稱曹興誠曾有婚外情，並公布多張照片，曹興誠決定對謝寒冰提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償1億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。

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曹興誠先前針對捐款清大一事表示，清大故校長沈君山與他約定下圍棋，沈君山贏幾目，他就商請聯電董事會捐幾萬美元，結果沈君山贏了50目，聯電董事會也同意捐了新台幣1500萬元。

曹興誠表示，聯電還為清大整建「電機資訊館」（後來變成劉炯朗館），捐出1.2億元；替清大活動中心改建成君山音樂廳，也捐出1億元。聯電幫了清大很多忙，清大卻對他反咬一口，表示未收到曹興誠個人支票，內部應好好檢討。（編輯：翟思嘉）1140319

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