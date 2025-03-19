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亞利桑那州長會晤魏哲家 感謝台積電合作

2025/3/19 22:53
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（中央社記者楊堯茹台北19日電）美國亞利桑那州長郝愷悌訪台期間，特別前往台積電參訪，郝愷悌今天於社群媒體表示，由衷深謝台積電堅實的合作與深具遠見的領導，亞利桑那州堅定支持並持續促進這段歷史性的夥伴關係。

美國亞利桑那州長郝愷悌（Katie Hobbs，另譯：霍布斯）16日至19日率團訪台。

郝愷悌今天於X平台發文表示，很榮幸參訪台積電總部，並與台積電董事長暨總裁魏哲家以及許多重要主管會面。由衷深謝台積電堅實的合作與深具遠見的領導。亞利桑那州堅定支持並持續促進這段歷史性的夥伴關係。

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郝愷悌也前往經濟部拜會，她18日在X平台發文指出，很榮幸與台灣經濟部長郭智輝會面，討論強化亞利桑那州與台灣穩健的經濟夥伴關係。

台積電亞利桑那州第1座晶圓廠已於2024年第4季量產4奈米，台積電董事長暨總裁魏哲家與美國總統川普日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再至少投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。加計台積電原先計劃投資650億美元在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，台積電將在美國投資達1650億美元。（編輯：謝佳珍）1140319

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