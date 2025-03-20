FAPA拚通過駐美代表處正名法案 動員台美人請願

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）美國聯邦參議員提出法案，要求將「駐美國台北經濟文化代表處」（駐美代表處的正式名稱）改為「台灣代表處」。法案推手台灣人公共事務會（FAPA）將發起請願行動，全力推動法案於這屆國會通過，由美國總統川普簽署生效。

美國跨黨派參議員12日攜手提出法案，要求行政部門將「駐美國台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」。提案議員之一、共和黨的匡希恆（John Curtis）指出，這體現駐美代表處代表台灣民眾，而非「台北市的經濟利益」。

FAPA會長林素梅近日對中央社表示，這項法案屬跨黨派性質，曾經力挺「台灣代表處正名」的前參議員盧比歐（Marco Rubio）如今出任國務卿。

「無論是在行政部門或立法機關，對法案的支持力度更強，通過的機會大幅提升」。

FAPA17日發布新聞稿指出，「將發起請願行動，全力推動這項法案於當前第119屆美國國會順利完成立法，並由美國總統簽署生效」。FAPA去年也推動向國會請願，全美一共寄出約3600封信，呼籲各地議員支持。

FAPA一直是這項法案的驅動力量。早在20多年前，在FAPA的推動下，多位美國聯邦眾議員分別多次致函時任台灣總統陳水扁，表達支持將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

此後，在FAPA與多位友台議員的合作及推動下，「台灣代表處正名」的倡議被納入多項法案中。

相關法案包括2021年由民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）與共和黨的夏波（Steve Chabot）共同提出的「台灣外交檢討法案」，及在2022年至2023年間由盧比歐及當時仍是眾議員的匡希恆兩度提出，專為推動台灣駐美辦事處正名的「台灣代表處法案」。

據了解，拜登政府曾考慮將台灣駐美機構更名，但「卡在最後一步」，反對派認為更名只具象徵性，實質意義不大，反而可能引發負面效應傷及台灣，最終未付諸實行。

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林素梅透過聲明表示，在中國對台軍事威脅與外交打壓日益嚴峻之際，將台灣的駐美辦事處正名為台灣代表處，不僅強化美國對台灣主權與國格的實質承認與尊重，更彰顯台灣在國際社會中的獨立存在與地位。

她也說，如果法案順利通過，將有助激勵其他民主盟友跟進，讓台灣駐外機構正名，進一步提升台灣國際地位。（編輯：唐佩君）1140320