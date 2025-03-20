侯友宜指新北借場地按規則 黃國昌稱遭人斷章取義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北20日電）民眾黨將啟動「人民要當家」宣講，媒體報導，民眾黨主席黃國昌日前說，新北市政府不願提供場地。新北市長侯友宜今天說，場地租借按照規定走。黃國昌抱怨，說話遭人斷章取義。

捷運汐止東湖線統包工程上午舉行開工典禮，新北市長侯友宜、民眾黨立委黃國昌及國民黨立委廖先翔等人出席。黃國昌兩度與侯友宜握手致意，會中2人鮮少交談。

活動尾聲，侯友宜準備接受媒體聯訪，在場部分媒體轉向詢問黃國昌是否願意受訪，黃國昌回應：「不要搶了市長風采，市長先講」。

侯友宜受訪時，有媒體提問民眾黨「人民要當家」宣講首站於23日在新北市板橋登場，黃國昌接受專訪時指新北市不借場地，侯友宜表示，新北市場地租借一向有一定規則，一定按照規則辦理，沒有例外。

黃國昌之後受訪時再被問及此事，他指出，民眾黨按照一般程序申請，「我不知道謠言是從哪裡來」。他說，從頭到尾都沒有要借站前廣場，一開始就是申請站前廣場前的馬路，來作為集會遊行地點。

現場媒體追問專訪中提及「新北場地借不到」部分，黃國昌對媒體說，「你們把1段完整的話，切其中1句，再添油加醋，加上不是事實的事實，在那邊自己做無限延伸，大可不必」。

有媒體詢問黃國昌近期多次與侯友宜合體，是否在為2026年新北市長選舉布局，黃國昌表示，新北市重要建設不分中央、地方，也不分黨派，大家共同攜手來努力，一棒接一棒，這是絕大多數市民的共識，所以選舉之間的聯想不必太多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國昌說，汐止過去是他的選區，今天汐東線動工，對每個汐止人來說，都是大事。他表示，非常感謝侯友宜，「整個汐東線由新北市政府承擔大部分責任」，汐東線興建經費新台幣376億元，新北市負擔220.5億元。

他說，今天除了來見證這個重要歷史時刻，也非常肯定侯友宜勇於任事，讓汐止人期待的捷運，終於開工動土。（編輯：張銘坤）1140320