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出席國民黨說明會 劉和然：對大罷免不以為然

2025/3/23 20:54（3/23 21:46 更新）
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新北市副市長劉和然（前者）表示，他22日出席國民黨在板橋舉辦的「還錢於民」政策說明會，主要目的是表達對民進黨推動的大罷免方式非常不以為然。圖為劉和然23日出席2025全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮。中央社記者王鴻國攝 114年3月23日
新北市副市長劉和然（前者）表示，他22日出席國民黨在板橋舉辦的「還錢於民」政策說明會，主要目的是表達對民進黨推動的大罷免方式非常不以為然。圖為劉和然23日出席2025全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮。中央社記者王鴻國攝 114年3月23日
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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市副市長劉和然今天針對22日出席國民黨在板橋舉辦的「還錢於民」政策說明會表示，目的是表達對大罷免的不以為然，反對用少數人去否定前次選舉大多數人的支持。

被外界視為可能參選2026年新北市長的劉和然，昨天罕見和新北市長侯友宜一起出席國民黨「還錢於民」政策說明會。劉和然今天出席2025全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮後接受媒體採訪表示，昨天出席主要目的是對民進黨推動的大罷免方式非常不以為然，反對用少數人去否定前次選舉大多數人的支持。

他表示，民主時代有一定的遊戲規則，不應該把例外當常態，本來每2年1次的選舉，也就是「2年選地方、2年選中央」，做不好4年自然會被淘汰，「國家不可以用這種亂的方式來處理」。

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他表示，遭連署罷免案的新北市6名國民黨立委，在財政收支劃分法的修法及中央很多政策上，對地方有立即幫助，他力挺並感謝6名立委持續為地方爭取及發聲。

另外，侯友宜今天上午參與市政活動，面對媒體詢問劉和然昨天參加黨內宣傳活動，感覺像在爭取黨內支持、積極為2026市長選舉做準備時表示，現階段要努力地為市民服務，才是最有意義的事情，每一個人在自己的工作崗位上，都要全力以赴，讓市民感受到新北市政府的服務，永不中斷，全力以赴。（編輯：黃名璽）1140323

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