印度肯定與台灣關係 指科技合作有助共同防衛

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（中央社記者李晉緯新德里24日專電）國家安全會議副秘書長徐斯儉獲邀在印度「瑞辛納對話」擔任開幕場次與談人，是台灣高層官員首度到印度參加有官方色彩的活動。對此，印度外交部肯定台灣與印度的關係，並指出科技方面的合作將有助兩國的共同防衛。

印度外交部與新德里智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）聯合主辦的瑞辛納對話（Raisina Dialogue）17日到19日於新德里進行，會議探討國際社會在地緣政治、地緣經濟上面臨的挑戰，講者多是各國相關領域的重要人士。

台灣過去雖有代表團參加瑞辛納對話，但都十分低調，從未有過公開行程。今年是台灣與印度互設代表處30週年，在這個具里程碑意義的時刻，瑞辛納對話主辦單位邀請徐斯儉在開幕場次擔任與談人，還讓遠景基金會執行長賴怡忠錄製節目，這樣的安排顯得格外有意義。

此外，過去每次瑞辛納對話，中國都有數名位階較高的代表發表談話，但今年只有1名復旦大學的副教授獲邀，成為其中1個場次的講者，不尋常的現象引發關注。

印度媒體為此詢問印度外交部，印度與中國的關係看似解凍之際，為什麼在剛結束的瑞辛納對話，「中國似乎沒有被邀請參加」。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）並未正面回覆媒體提問，僅提到包括印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國國家主席習近平的會晤，兩國外交部長、國家安全顧問層級的接觸在內，「印度和中國的對話與交流一直有在進行」。

中央社記者接著詢問賈斯瓦，徐斯儉在瑞辛納對話擔任與談人，是台灣高階官員首度到印度公開參加有官方色彩的活動，這是否為台灣與印度關係的一大進展。

賈斯瓦對此同樣沒有正面回應，只說2025年的瑞辛納對話有許多利害關係人參加，這是場成功的活動，「我們希望與所有在場的利害關係人加強合作，我們希望強化彼此間的對話，也希望透過各種方式深化與各方的關係」。

中央社記者隨後再找機會詢問賈斯瓦，台灣和印度是否將在防衛上有任何合作。

賈斯瓦說：「我們現在能做的，或我們能為對方所做的，是在科技這一塊，印度和台灣在這方面有很多合作，所以強化這部分將（對防衛）有所幫助。」

至於台積電擴大美國投資是否對印度造成影響、會不會改變台灣與印度關係，賈斯瓦告訴中央社記者說：「不會的，這不是只能二選一的情況。」

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賈斯瓦表示，台積電可以在印度，也同時到美國，「我們想要強化供應鏈，美國也同時給他們支援」，台積電都可以做，可以自由選擇。

今年是瑞辛納對話開辦10週年，有來自125個國家或地區的3500多名代表與會，包括現任或前任國家元首、軍事指揮官、產業界領袖、學者、戰略專家、智庫代表等。（編輯：唐聲揚）1140324