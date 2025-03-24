綠：未下令要求議員衝連署責任額 樂見自發挺公民

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（中央社記者葉素萍台北24日電）公民團體推動罷免藍委行動，進入第二階段連署。傳出民進黨中央要求民進黨議員負擔連署書責任額，全力協助民團。對此，民進黨發言人吳崢說，組織部門沒有發任何書面或公文下達相關指令，但樂見各縣市黨部自發支援公民團體。

民進黨秘書長林右昌日前偕同民進黨全國各地方黨部主委召開記者會，宣布即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，保障公民權利能正當行使。

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媒體今天報導，民進黨中央黨部日前邀集全國各黨團幹部密會，下令全力協助公民團體，並口頭要求以2022年議員得票數3成，作為每名民進黨議員的連署書責任額。

對此，吳崢今天受訪表示，黨中央組織部門沒有發任何書面或公文，針對罷免連署額度做這樣的指示。但樂見各縣市黨部針對公民團體自發的罷免行動，積極討論提供支援，充當公民團體堅實的後盾。（編輯：林興盟）1140324