國定假日怎麼放朝野暫無共識 31日再戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）立法院內政委員會今天審查紀念日及節日實施條例草案，但關鍵條文包括哪些日子該訂為紀念日或節日，以及是否該放假，朝野立委及行政部門未獲共識，條文均保留，下週一（31日）繼續審查。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，民眾黨立法院黨團、國民黨立委牛煦庭與無黨籍立委高金素梅等立委，都提案將實施辦法提升為法律位階。立法院內政委員會今天繼續審查「紀念日及節日實施條例」草案，邀內政部長劉世芳等人列席。

經過上午的大體討論及下午的逐條討論，朝野立委達共識，條例的主管機關為內政部；紀念日及節日之放假逢例假日者，應予補假，調整放假及補行上班日期，除其他法令另有規定者外，由目的事業主管機關調移並公告之。

但草案中的關鍵條文，包括哪些日子該訂為紀念日或節日，以及哪些紀念日或節日應該放假等，朝野立委各有不同主張。例如牛煦庭代表國民黨團提出的修正動議中，將8月1日訂為原住民族日、8月23日訂為823紀念日、10月25日訂為台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日；民眾黨團提案，將12月18日訂為國際移民日等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，國民黨團、民眾黨團提案中，都主張勞動節、教師節各放假1日；國民黨團提案中也明定，10月25日台灣光復節放假1日、春節則從小年夜到初三放假5日，原住民族歲時祭儀依其族別擇定3日放假。

因朝野立委、部會討論後均未達共識，內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭最後表示，經休息協商後決議，保留條文將在下週一（31日）繼續審查。（編輯：蘇龍麒）1140326