片山和之：川普新政挑戰 日台需緊密合作應對

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）當代日本研究學會今天舉行成立15週年座談會，日本駐台代表片山和之致詞表示，日台合作對全球產業基礎發揮的作用無庸置疑，在川普新政挑戰下，日台面臨安保和經濟的共同課題，使得日台關係現況需要更周密的應對措施。

當代日本研究學會與中央廣播電台上午舉辦「當代日本研究學會成立15週年慶祝大會暨當前台日關係走向」座談會，現任理事長王宏仁，以及歷任理事長林碧炤、林文程、郭育仁等多位產官學界人士與會。

日本台灣交流協會代表片山和之致詞時首先致賀當代日本研究學會成立15週年，並肯定該會對台日相互理解的角色。

片山和之指出，當今的日台關係在經濟、技術合作深化的同時，正迎向新局面，尤其是半導體產業合作備受國際社會關注，日本和台灣緊密的合作，對全球產業基礎所發揮的作用毋庸置疑。

片山和之也說，日台企業相互投資促使研究開發與人才交流，在各領域建構密不可分的關係；且在文化交流、市民和地方政府交流，乃至於學術領域，都有著深厚連結。

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片山和之強調，國際情勢日趨複雜，美國川普（Donald Trump）新政府的東亞政策須審慎評估，日台面臨許多安保和經濟的共同課題，使得日台關係現況需要更周密的應對措施，就經濟安全保障及防衛政策的觀點來看，正在探討日台應如何進行合作、共同建立穩定繁榮的時代。

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧則指出，台日相互扶持度過天災、疫情難關，深厚情誼成為國際社會最良善的典範，未來面對當前局勢的變化與挑戰，台日作為理念相近的國家，在半導體、能源、AI、無人機等關鍵領域，都有廣泛的合作空間。（編輯：翟思嘉）1140327