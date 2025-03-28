美祭汽車關稅 卓榮泰估衝擊小盼國內業者圖強猛進

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（中央社記者王揚宇台北28日電）美國總統川普宣布將對進口汽車徵收25%關稅，引發市場討論。行政院長卓榮泰今天受訪說，台灣沒有整部汽車外銷至美國，衝擊比較小，但是否影響各垂直供應廠商，要持續注意，也希望國內汽車業者要更圖強猛進。

川普（Donald Trump）3月27日宣布，將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅，包含在海外組裝後再運回美國銷售的美國品牌汽車，政策將於4月2日生效，目的促使汽車製造業回流美國。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

卓榮泰說，行政院有經貿外交工作小組及針對台美雙方關稅所組成的台美經貿專案小組，並在歷次會議中，做出相當多的研判、分析及因應，但一定要等到有具體的政策出現時，跟國內廠商就過去所研判分析的資料，再做詳細調整。

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卓榮泰表示，「台灣整部汽車外銷至美國的數量是沒有的」，因此衝擊比較小，但是否會連帶影響其他各種的垂直供應廠商或是配合業者，要持續注意。

卓榮泰說，他希望藉此機會來公開表達，國內的汽車業者一定要能夠自立自強、更圖強猛進，追上世界好的汽車製造水平，這樣不僅能在國內市場穩定發展，也看看有無機會開拓其他的國際市場，朝更科技、更多元且更親民的價錢來進行的話，國內的民眾會比較接受。（編輯：張均懋）1140328