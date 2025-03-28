葉菊蘭：沒有主權獨立國家 談什麼言論自由

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（中央社記者張榮祥台南28日電）鄭南榕遺孀葉菊蘭今天表示，總統賴清德宣布中國是境外敵對勢力，本就應該是這樣界定，「沒有主權獨立國家，談什麼言論自由」，威權政府是沒有言論自由可言。

葉菊蘭今天在台南市政府「言論自由日」記者會指出，她每年4月7日都會思考一件事，鄭南榕去世這麼多年，這一天也被訂為言論自由日，但台灣人們對鄭南榕百分之百言論自由主張倡議有很多不同論述。

葉菊蘭表示，不分在野、執政、藍綠、統獨碰到問題時，會把鄭南榕主張言論自由拿出來談，但言論自由不是鄭南榕一個人的，還有很多前輩用自由和生命爭取來的。

葉菊蘭說，當她看到不分朝野談言論自由，卻又感慨國軍、空軍不分時辰攔截中國戰機，她慶幸台灣軍隊保護這塊土地的安全，也想到中國為什麼每天以武力威脅生命安全現狀。

她表示，「如果沒有主權獨立國家，是不能享有言論自由的」；賴總統宣布中國是境外敵對勢力，本就應該這樣界定，全世界有哪一個國家以戰機頻繁騷擾威脅，漁船也越界，但台灣竟沒有聲音，還有人為中國講話代言，這是人民不能容忍。

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葉菊蘭說，當別人犧牲生命及血淚換來安全言論自由，卻有人倡議中國武力侵略台灣，甚至發動法律戰、心理戰和輿論戰，享受言論自由又鼓勵中國侵犯言論自由。

她表示，沒有主權獨立國家，談什麼言論自由，威權政府是沒有言論自由可言的，台灣走入完全民主化，大家要珍惜，以戰爭暴力威脅破壞卻是很容易。（編輯：黃名璽）1140328