英國駐台代表包瓊郁：盼台英在科學技術有更多合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北28日電）英國在台辦事處代表包瓊郁今天表示，在科學技術方面，台英還有很大的合作空間；英國擁有全球第三大的科技產業，總產值超過1.1兆美元，而台灣是世界半導體與人工智慧硬體的中心，期待未來能有更多合作機會。

包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）下午到總統府晉見賴總統時表示，很榮幸與賴總統會面，一起討論雙方關心的議題，共同深化台英關係，並促進彼此瞭解、尊重與合作。

她說，去年8月到台灣學習中文，今年2月上任英國在台辦事處代表至今，每天都對台灣有新的認識與了解。去年也曾造訪台南及萬里，對台南濕地及萬里風景留下深刻印象，更品嚐許多台灣美食，期待未來4年能繼續體驗台灣的風土民情。

她指出，自上任以來，見證了台英之間的強韌關係及持續發展的潛力。在貿易與投資方面，台灣的「5大信賴產業」與英國的產業戰略具有高度互補性，特別是在數位科技、先進製造，以及乾淨能源等領域。兩國政府也透過「提升貿易夥伴關係協議」及年度經貿對話，共同支持台灣與英國企業的發展。

包瓊郁表示，在科學技術方面，台英還有很大的合作空間。英國擁有全球第三大的科技產業，總產值超過1.1兆美元，而台灣也是世界半導體與人工智慧硬體的中心。鑒於兩國在半導體、太空及通訊技術等領域的互補優勢，英國定期在SEMICON（國際半導體展）設立英國館，並透過研發合作計畫，支持18個聯合研發項目，期待未來能有更多的合作機會。

她說，為了支持台灣的全社會防衛韌性，英國也與台灣聯合舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，分享金融部門的經驗，並與台灣各地的市長及社區領袖進行意見交流。從金融韌性到數位韌性，英國的公私部門都有很多經驗可以與台灣分享及學習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她也提到，在人員交流方面，兩國國會、民間社會及學術界也都持續深化交流。特別是台灣民主基金會與英國西敏寺民主基金會簽署的「智慧國會」合作聲明，將透過跨黨派、跨社會及跨國界的交流，強化雙方在民主治理、人工智慧、包容性政策制定及公共安全等議題的合作。

包瓊郁表示，她所提到的內容只是雙方充滿潛力合作關係中的一小部分。英國長久以來的對台政策都沒有改變，因為台灣與英國享有相同的價值與利益，也共同關注如何讓社會更安全繁榮。兩國是理念相近的民主國家，也是創新的經濟體以及務實的夥伴，期盼透過真誠務實的合作，為雙方人民帶來實質的福祉與利益。（編輯：謝佳珍）1140328