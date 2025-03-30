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朱立倫：抹紅是民進黨最後一招 籲支持者反對大罷免

2025/3/30 14:21
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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨為反制大罷免，今天在台北市舉辦政策說明會，黨主席朱立倫表示，抹紅國民黨是民進黨的最後一招，呼籲支持者一定要堅定立場站出來反對大罷免，投下不同意票。

國民黨今天在台北市麥帥橋下舉辦「還錢於民」政策說明會，朱立倫、台北市長蔣萬安、中廣前董事長趙少康、國民黨立委王鴻薇、徐巧芯等人出席宣講；雖然現場天氣狀況不佳，低溫加上雨勢不斷，但仍吸引不少支持者到場，氣氛熱鬧。

朱立倫在致詞時表示，全世界任何一個民主國家，絕對找不到像民進黨發動大罷免這樣對付在野黨，這是民主之恥；國民黨立委通過財劃法修法，每年可以為台北市多爭取新台幣400多億元的經費，真正該被罷免的是反對將這些預算給台北市的立委。

朱立倫指出，現在立委罷免才進入第2階段連署，民進黨就在抹紅所有國民黨立委，呼籲支持者要堅定信心，因為國民黨是最愛台灣與中華民國，並反對共產主義，也反對台獨。

朱立倫強調，支持者要站出來投票，反對大罷免，投下不同意票，這就是力挺王鴻薇、徐巧芯、支持蔣萬安，也呼籲支持立法院長韓國瑜，讓他繼續帶領立法院。

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趙少康表示，如果王鴻薇、徐巧芯被罷免，將來立委沒有一個人要講話了，因為不講話、不做事就沒有仇恨值。

趙少康說，總統賴清德只獲得40%選票，要怪就怪昨天戒護就醫的前民眾黨主席柯文哲，現在全台灣最後悔的人就是柯文哲，「當時如果藍白合，柯文哲願意擔任副總統候選人不就好了，現在法院還會辦到柯文哲，會一關再關嗎？」他呼籲不管是國民黨或是民眾黨的支持者，都要站出來反罷免。（編輯：林淑媛、蘇志宗）1140330

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