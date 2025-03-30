徐巧芯、秦慧珠出席藍營北市黨部活動 互擁解疑慮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北30日電）國民黨台北市黨部今天在麥帥橋下辦活動，黨主席朱立倫等人到場助講「還錢於民」政策。曾評論立委徐巧芯「走火入魔」的議員秦慧珠也出席，徐、秦2人在台上互擁化解外界疑慮。

國民黨台北市黨部上午在台北市麥帥一橋下辦活動，並宣布為「還錢於民」政策說明會台北場，朱立倫、中廣前董事長趙少康、立委王鴻薇及徐巧芯、台北市長蔣萬安、議員秦慧珠及詹為元等人到場。

王鴻薇、徐巧芯致詞時細數在立法院審預算等狀況。徐巧芯說，她未違背國會精神，並批評綠營立委在立院情形。

徐巧芯指出，她並非傳統國民黨政治人物，骨子有血氣和叛逆，有人喜歡有人不認同，但要強調她都是為中華民國，其家人都是對中華民國永遠忠誠。面對罷免，她呼籲支持者投不同意票，並在台上唱出藝人張韶涵歌曲「看得最遠的地方」，且送給現場的政治人物玫瑰花。

蔣萬安致詞細數王鴻薇及徐巧芯推政策並表示，全力相挺2名優質立委，民進黨就是假借罷免名義要重選且選到國會過半，才是民進黨口中民主，這無法接受。

蔣萬安說，民進黨近期到各地宣講假借預算被刪除，這就是不願被監督及接受批評的聲音。民進黨扣人紅帽、貼標籤，抹紅他人就是製造社會對立，達到對人民言論審查目的。

他指出，無法接受這些狀況，呼籲現場支持者反對惡意罷免投不同意票，民進黨對國民黨優質立委抹黑攻擊，且遂行對人民監控和言論審查，要讓王鴻薇及徐巧芯留在國會監督執政黨。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹接受聯訪說，此活動是因松山區黨部辦慶生會及健行活動，場地有租借，議員、立委皆自願到場，會持續辦活動向民眾說明「還錢於民」政策且邀立委宣講。

徐巧芯事後與秦慧珠接受聯訪，媒體詢問其餘政治人物都是徒步進入活動場地，為何可開車進場。徐巧芯說，因時常在此辦活動，所以很正常，開進來後就會開走。秦慧珠在旁解釋，前2天有相關單位在現場辦活動，可搭車進入活動場地是因附近在施工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐巧芯指出，致詞時在台上唱的歌曲就是盼傳播團結傳播愛，國民黨不會讓外界有見縫插針機會，都會為愛中華民國而努力，面對惡罷就是同心協力，呼籲民眾投不同意票，面對罷免第二階段就是要守護國民黨立委。徐巧芯事後與秦慧珠在台上互擁。

媒體報導，秦慧珠日前在政論節目廣告時間，評論徐巧芯進國會後，比中指、穿睡衣「走火入魔」談話引爭議，認為不利藍營面對迎戰大罷免該有的團結氣氛。秦慧珠昨天也透過臉書Facebook粉絲頁說明。（編輯：方沛清）1140330