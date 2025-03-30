8綠委罷免案通過一階連署 林右昌：1席都不能少

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（中央社記者王鴻國新北30日電）民進黨秘書長林右昌今天對部分黨籍立委罷免案通過一階連署表示不捨，並強調黨中央會顧好、顧住，1席都不能少；新北市黨部主委蘇巧慧表示，會更謙虛傾聽民意，堅守民主。

「人民是頭家」新北場宣講活動今天在板橋第二運動場舉辦，林右昌接受媒體聯訪時針對部分黨籍立委罷免案通過一階連署門檻的問題表示，大家都知道這是國民黨中央一手主導，死亡者連署的數量跟比例非常高，相信二階連署也會有很多。

他表示，其實，用抄名冊連署的這種狀況，是不正義及不正當，也不會被接受。對於8名民進黨立委罷免案通過一階連署，他覺得非常不捨。並強調，黨中央會作為這些立委最堅實的後盾，這些優秀的立委一定會顧好、顧住，1席都不能少。

媒體詢及基層對罷免連署簽收的部分有意見的問題，林右昌表示，這個是有心人士的見縫插針，希望破壞民進黨的團結，實際上，所有的黨公職都非常努力，不只是此時的階段，在之前，大家都踴躍協助公民團體代收。

他表示，民代收了連署書，也應該讓參與連署的人知道連署書有正式交到罷團的手上，罷團非常辛苦，所以民進黨所有黨公職也應多做一點，做為公民團體最堅強的後盾，也希望代收外，也能做好行政工作，整理好後再交給罷團，以減輕公民團體的負擔。

罷免案通過一階連署的立委蘇巧慧表示，今天冒雨在此的人，都是希望台灣引以為傲的民主能繼續下去，希望國會的秩序能恢復，她能做的就是更謙虛傾聽民意，也更認真把自己的事做好。

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她表示，會向人民證明，真正的好立委就是在國會有表現、在地方有成績，堅守民主的這一方、堅守國會的秩序。這樣的立委應該要留下來，不適合的立委踢出去。

蘇巧慧表示，現場有非常多公民團體都齊聚在這裡，一方面是讓更多的群眾知道罷免藍委的連署行動如火如荼進行中，另外一方面也是讓更多的人能夠就近展現自己的憂慮和熱情，讓國會能夠恢復秩序。（編輯：李錫璋）1140330