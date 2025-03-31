藍控卓榮泰戒嚴國會 綠問國民黨為何幫中國滲透台灣

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（中央社記者王揚宇台北31日電）行政院長卓榮泰稱國民黨立委翁曉玲若索取資料，一律要先送行政院核定。國民黨立法院黨團表示，卓榮泰毀憲亂政、戒嚴國會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪駁斥，反問國民黨為何要幫中國滲透台灣、竊取國家機密。

翁曉玲索取戰時糧食配送地圖，引發關注。卓榮泰29日表示，已通令各部會，未來翁曉玲若索取資料，一律要先送行政院核定才能提供，一旦牽涉國家機密、不應該給的，絕對不會提供。

國民黨團30日晚間透過新聞稿指出，卓榮泰此舉就是標準的毀憲亂政，早已失去行政院長的格局及高度，淪為賴總統打壓台灣民主的劊子手。此外，行政院長公然限制、限縮各部會依法提供立委資料的權力及義務，說輕點是越俎代庖，說嚴重點就是毀憲亂政、戒嚴國會。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對國民黨團指控內容表示，如果在中共代理人的協力下，台灣被中國併吞，台灣就會全面被戒嚴，國民黨為何要幫中國滲透台灣、竊取國家機密，進行未來併吞台灣的企圖。

吳思瑤認為，翁曉玲公然索取這些資料，到底是為了誰要的，其心可議，而涉及國安機密問題，就應依循相關法規進行，翁曉玲若不思反省，會為大罷免風潮增添柴火。

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媒體詢問罷免議題，包括藍營指民進黨團總召柯建銘試圖藉大罷免來當立法院長，吳思瑤說，柯建銘一心一意護民主、救台灣，也不是戀棧權力的人，藍營炒作這個議題，代表已經沒有招數、說不出搶救國民黨立委的正當理由，因此拖柯建銘下水、貼標籤。

至於媒體民調提及，目前支持與反對大罷免的民眾大約各占一半，吳思瑤表示，現在最重要的就是二階連署，而罷免不適任國民黨立委目前依舊有相當的社會爆發力跟可觀能量。（編輯：蘇志宗）1140331