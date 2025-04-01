加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環
首頁 / 政治

海底電纜維護 政院近期開跨部會議研商盡速修法

2025/4/1 13:50（4/1 14:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海巡署副署長謝慶欽表示，行政院近期將盡速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度。圖為台灣國內海底電纜分布及登陸站。（中央社製圖）
海巡署副署長謝慶欽表示，行政院近期將盡速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度。圖為台灣國內海底電纜分布及登陸站。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北1日電）海巡署副署長謝慶欽日前表示，目前海底電纜有雷達、監控及廣播3道防護，且對於違反「無害通過」訂定罰則。行政院近期將盡速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度，至於修法的具體時程會加快、越快越好。

台灣今年以來發生多起海纜斷纜事件，近期中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎第3海纜，外界關注如何防範這類灰色地帶威脅。

謝慶欽日前在一場內部會議中，被問到海底電纜相關問題時表示，對於海底電纜目前有幾道防護，包括中華電信有海纜自動警告系統（SAWS），所有的船舶進到海底電纜水面上左右各1公里範圍內，若航速低於5節、船長大於20公尺，SAWS都會將數據傳送到船舶的駕駛台，提醒經海底電腦警戒區，呼籲快速駛離，勿停留、滯留或下錨。

謝慶欽說明，海巡署若利用雷達監控到船舶異常停留，也會透過船舶交通管理系統（VTS）廣播請對方離開。

謝慶欽談及，海巡署過濾具有中資背景，且最近1年曾在台海異常滯留，或是曾在海纜區附近下錨的船隻，目前共有96艘，並依其可疑程度分類為高度威脅船舶、中度威脅船舶及暫無威脅船舶，分別採取不同強度的對應，例如「宏泰」便被列為中度威脅船舶。

謝慶欽提到，海委會在1月召開跨部會議中，就法律層面、維護層面及查緝層面提出精進做法，研議如何更加落實監控與維護。

謝慶欽解釋，由於每月經過台灣海底電纜警戒區左右各1公里範圍內的船隻高達10萬艘次，海巡艦不可能24小時盯著，因此會透過雷達及監控、廣播系統進行防護，若對方仍滯留，被認為具高風險，海巡艦艇才會過去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法律部分，謝慶欽回應，根據國際法，商貨輪可以無害通過領海及鄰接區，不能滯留、正常航行，但沒有違反規定的罰則。行政院近期將盡速就海底電纜維護召開跨部會會議，檢視各單位修法進度，至於修法的具體時程，「我們會加快，越快越好」。

謝慶欽強調，總統府成立全社會防衛韌性委員會後，有想定許多劇本演練，海底電纜被勾斷也納入想定情境之一，這也是軍事威脅的一部分，如何加強防護監控、查處、合作修復等都在演練項目之列。（編輯：張若瑤）1140401

#海委會
#海纜
#行政院
#海巡署
#謝慶欽
#海底電纜
#全社會防衛韌性委員會
謝慶欽
海巡署：中國海警一套人馬兩套招牌 聽命戰區指揮部海巡署：總統就職週年等3時機 中國海警恐增對台脅迫
全社會防衛韌性委員會
華爾街日報：台灣對獲川普支持日益樂觀 但謹慎以待學者：防衛韌性演練 讓中國知道對台行動成本極高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：