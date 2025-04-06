川普對等關稅 國民黨籲政府說明短中長因應期程

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）美國總統川普宣布將對台課徵對等關稅32%，國民黨今天表示，呼籲總統賴清德直接面對民眾清楚交代，具體說明短中長的因應期程；並成立談判小組，任命特使儘速赴美談判，投審會應以台積電赴美投資作為談判籌碼等建議。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃指出，政府什麼準備都沒有，產業都在擔心與擔憂，但執政黨的立委與縣市首長還在大罷免。作為負責任的執政黨，應提出具體、認真、負責的作為，不是只會敷衍正在等著政府提供解方的民眾。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，關稅即將上路還端不出方案，政府應清楚交代，面對32%關稅到底由誰領軍談判，策略是什麼，應向民眾具體說明短中長的因應期程。

凌濤在會中提出多項具體建議，包括採購新技術核電設施，提升能源供應國家安全、降低台美貿易順差；成立談判小組，任命特使儘速赴美談判；投審會應以台積電赴美投資作為談判籌碼；以及共同防禦區域安全綁定台美貿易。

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與會的國民黨台北市議員柳采葳指出，對比越南副總理胡德福規劃赴美國協商，副總統蕭美琴卻只是在網路上問潤餅口味；行政院長卓榮泰只會講一句「一定要有心理的準備，面對一場震撼」，誰會不知道現在台灣正面對一場震撼衝擊。

柳采葳強調，人民要的是政府出來面對問題、解決問題，但很可惜政府根本不知道問題在哪，也不知道如何解決；期待政府與賴總統儘快出面，向民眾說明具體的政策方向，而不是整天只會搞大罷免。（編輯：蘇志宗、林淑媛）1140406