藍：最快11日處理警察人事覆議案

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）行政院針對立法院日前三讀修正通過的警察人員人事條例部分條文提出覆議。國民黨團書記長王鴻薇今天說，覆議案要先經朝野協商確定處理日期，若協商破裂，還是要透過議事程序8日送程序委員會，最快11日院會處理。

行政院長卓榮泰1日表示，立法院三讀修正通過的警察人員人事條例部分條文，有衝擊退撫基金財務等5大窒礙難行之處，因此將依憲法增修條文規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。依時程推算，15日是立法院處理覆議案最後期限。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天受訪表示，覆議案要先經朝野協商確定處理日期，若協商破裂還是要透過議事程序，8日送入程序委員會，最快11日院會處理。不可能讓民進黨用杯葛院會的方式，讓警察人事條例失效，一定會在15日前處理。

王鴻薇強調，現在還有更多問題，像是對等關稅部分，國民黨團要求先開專案報告，民進黨還在死抓著會議無效杯葛院會；國民黨團的前提，就是不可能讓民進黨胡鬧下去，讓覆議案無法處理。

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至於何時進行黨團協商，王鴻薇說，尊重立法院長韓國瑜安排時間，目前正式通知還沒發，有可能是8日或9日召集朝野協商；警察人事條例因有15天覆議期的急迫性，不可能讓綠營用杯葛院會方式，讓修正案失效。

針對美國對台課徵對等關稅32%，卓榮泰表示將邀朝野共商國是。王鴻薇表示，國民黨願意與行政院共商國是，畢竟對等關稅的衝擊很大，7日金融市場是否崩掉，會不會出現訂單取消、暫停出貨，或是很多人可能被迫放無薪假，茲事體大。（編輯：林克倫）1140406