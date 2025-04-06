總統提5應變策略 朱立倫：需釐清關稅談判目標等6疑慮

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）總統賴清德今天針對因應美國對等關稅提出5策略5作法，國民黨主席朱立倫質疑，台灣過往已投入巨大資源，這些付出是否有讓台灣回到有利談判地位；他指出，政府必須釐清，此次談判的具體關稅目標為何等6項疑慮。

因應美國對等關稅政策，賴總統今天透過影片向國人發表談話，並提出5項應變策略。總統強調，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

朱立倫晚間透過臉書表示，賴總統宣布由行政院副院長領軍談判，並表示不採取報復手段，將以加碼投資、採購等方式因應。但檢視過往，台灣在台積電赴美設廠、持續性軍武採購、簽訂天然氣長約等方面已投入巨大資源，這些付出是否有讓台灣回到有利談判地位，如今卻面臨美方即將施加高額關稅的衝擊。

朱立倫說，今天賴總統提出的重啟談判及其他應對措施，他對此有6項重大疑慮，首先是政府必須釐清，此次談判的具體關稅目標為何；其次，要求台灣企業加碼赴美投資，是否經過審慎評估。

朱立倫指出，第三，台積電已宣布總額達千億美元的美國投資計畫，若政府再次施壓要求加碼，不僅引發外界對政府是否屈從壓力的質疑，更令人擔憂台灣最珍貴的「矽盾」戰略資產再次大量外移、核心技術面臨外流風險。

朱立倫說，第四，政府提出的中長期因應措施，主要內容都是政府針對企業日常營運或原有規劃的重新包裝，將常態性工作當作因應策略的作法，難讓人民信服政府已備有周全計畫。

朱立倫表示，第五，金管會宣布的3項「救市」措施，是標準的「鎭靜劑」，並不能解決貿易爭端陰影下對經濟基本面的衝擊，反而扭曲市場機制，投資人信心將更加喪失。中央所謂「最妥適」、「已足夠」等說法，更顯得與市場實際感受脫節。

最後，朱立倫指出，賴總統在事態可能升級多日後，才提出應對方向，且內容顯露政府策略的不確定性。

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朱立倫認為，總統此刻必須展現領導力，積極尋求跨黨派的智慧與共識，共同擬定國家應對策略，而非讓台灣在重大挑戰前顯得猶豫不決；籲請賴總統重新檢視關稅應對策略，亡羊補牢，猶為未晚。

朱立倫指出，國民黨已準備好參與對話討論，共同為台灣尋求最佳解方。面對美國關稅的嚴峻挑戰，國民黨高度重視7日的跨黨派協商會議，他已指示國民黨立法院黨團三長全數出席，共同應對當前困局。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140406