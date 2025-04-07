政院邀立院朝野會商 綠盼不設前提正向討論

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（中央社記者王揚宇台北7日電）美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰今天下午將邀朝野各黨團在行政院會商。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，希望各黨團積極參與，不設前提來正向討論，也期待在野黨支持行政院推出的各項因應方案。

美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院將針對農工產業推出新台幣880億元協助方案。行政院6日表示，7日下午2時邀朝野各黨團在政院會商，已獲正面回應，並邀立法院長韓國瑜出席，期待政院策劃9大面向20項措施獲立院支持。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對上述議題，以及國民黨主席朱立倫認為880億元救援是杯水車薪應該要調高等做說明。

吳思瑤說，卓榮泰邀朝野黨團下午共商國是，就是要透過討論、商議來決定國家優先要做的事，希望朝野各黨團能積極參與，不設前提正向討論且一致對外，並透過朝野各黨團的民意反饋及政策建議下，幫助國家未來在對外交涉及對內支持產業等，有最好的解方及正確作法。

吳思瑤指出，至於880億元夠不夠、是否要增加，以及針對要扶植的產業別是否要再精準對焦等，這些都可以不設前提、正向開放及多元討論，而當國家正在因應國際變局，期待在野黨能一致對外，支持行政院推出的各項因應方案，只要在對的方向、國家所需的前提下，民進黨團都希望朝野合作。

媒體詢問，在野黨希望行政院針對美國對等關稅衝擊議題，提出專案報告，以及明天民進黨團是否會杯葛立法院會。

吳思瑤說，基於立法院的職權，當各黨團提出相關需求時，勢必要由韓國瑜召集朝野協商討論。除了美國對等關稅衝擊議題外，針對警察人員人事條例覆議案處理期程，及之前立法院會處理2個空殼公投案的違法會議、非法表決該如何善後，這些都是協商的重要標的。

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吳思瑤指出，民進黨團願意在協商中與在野黨理性討論，未來立法院議程該如何優先安排，而民進黨團的立場就是在國際變局時，國家優先、穩住國家經濟與社會民心，這是最重要的事情。

媒體追問，在野陣營提到，如果要通過880億元預算，要先停止大罷免。吳思瑤說，罷免是公民所發動的，沒有人可以去阻撓，民進黨也從來沒有主導，而共商國是的前提是要一致對外，不應該綁上政治議題。（編輯：林克倫）1140407