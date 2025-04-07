鄭南榕獄中日記發表 葉菊蘭：不願再見到天羅地網監控

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（中央社記者葉素萍台北7日電）國史館今天舉行「鄭南榕獄中日記」新書發表座談會暨史料捐贈儀式，鄭南榕遺孀葉菊蘭說，他們曾受到天羅地網式的監控，非常不願意看到下一代再走到過去那個年代，現在面對中國威脅，應思考如何觀看鄭南榕時代、如何自處，並決定自己未來的路。

今天是鄭南榕逝世36周年，國史館發表「鄭南榕獄中日記」，內容涵蓋鄭南榕入獄後、於1986年6月5日至1987年1月23日所寫6本日記，記錄鄭南榕所讀書籍、會面人物，以及對當年時事與民主運動的各種思考。

國史館長陳儀深今天在發表會指出，台灣社會對鄭南榕的認識仍不夠，國史館承接鄭南榕基金會捐贈的大批史料，目前已完成入藏的包括鄭南榕推動的519綠色行動、二二八平反、新國家等3大運動，以及「自由時代」系列雜誌等1069項重要珍貴史料，國史館將盡快整編與開放。

陳儀深表示，鄭南榕的精神是台灣社會的共同資產，研究鄭南榕就是研究台灣自由化、民主化過程的重要部分。

葉菊蘭致詞時回憶，過去她一邊上班，一邊想辦法每週到台北看守所送菜、告訴鄭南榕外界資訊，鄭南榕透過這些資訊來思考雜誌社的方向，以及台灣的整體未來；他們當時受到天羅地網的監控，即使現在所有心酸都已過去，但台灣的民主還是蠻脆弱的。

葉菊蘭說，對於鄭南榕堅持的百分百言論自由，現在有許多人以不同方式，做對各自有利的解讀。

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葉菊蘭認為，如今台灣社會已擁有百分百的言論自由，但需思考是否很脆弱，隨時可能失去，因此，當面對中國威脅時，應思考如何觀看鄭南榕時代、如何自處，並決定自己未來的路。

鄭南榕的女兒鄭竹梅致詞時一度哽咽，她坦言，捐出珍藏36年的資料十分心痛且捨不得，但這是必須要走的下個階段，台灣還在走向正常國家的路上，「如何記憶鄭南榕」是這個世代每年要共同面對的提問，把史料捐贈出來，可更完整地讓公眾及台灣人民使用。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1140407