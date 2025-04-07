賴總統：百分之百言論自由 非利用自由消滅自由

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（中央社記者王鴻國新北7日電）總統賴清德今天出席鄭南榕殉道36周年追思紀念會表示，「主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由。百分之百言論自由，更不是利用自由，來消滅自由」。

鄭南榕基金會今天在金寶山鄭南榕自由之翼紀念墓園舉辦追思會，賴總統、文化部長李遠、鄭南榕遺孀葉菊蘭及女兒鄭竹梅等人齊聚追思。

鄭南榕基金會董事長鄭竹梅致詞表示，當談論鄭南榕百分百有言論自由的同時，請理解鄭南榕的另外一個主張是台灣獨立。台灣的主權必須獨立於中國之外，才有可能保有言論自由，才有可能保有其他各種自由；只有當台灣不屬於中國，才有保有自由的可能性。

賴總統致詞時表示，「台灣對民主、自由、人權價值的堅持，已經成為全世界的典範」，但台灣的民主自由，也面對來自極權勢力的挑戰。

賴總統說，中國所發動的媒體戰、心理戰、法律戰，以及強度日益增加的灰色地帶侵擾，正在步步進逼，不斷侵蝕台灣的民主，更影響整個區域和平與穩定。像是去年因共諜案起訴的人數就有64人，是2021年的4倍，這些人接受共產黨資助、配合中國行動，目的就是危害台灣的民主自由憲政體制。

賴總統說，有退役軍人跟共產黨合作，成立「台灣軍政府」等組織，策畫顛覆政府的計畫，要做中共的內應；或是蒐集國軍將官的名冊、勘查軍事要地、刺探政府的機敏資訊，協助中共了解軍情；或是接受中共指示來散播言論、影響台灣的輿論走向、介入民主選舉。連執政黨的黨工都是收買對象，在野黨也有這樣的情形，各行各業都是中共收買對象，都有人被收買。

賴總統說，中國除了對台灣持續滲透，也發動網路威脅，鎖定政府部門、關鍵基礎設施。去年，政府網際服務網（GSN），每日平均侵擾數達到240萬次，是前年的兩倍。光是今年第1季，共有134個政府機關和民間機構遭到網路攻擊。

賴總統說，過去幾周，中國接連發動了多次的軍事演習，動用大量的海空兵力，威脅台灣人要放棄對家園的熱愛，放棄自由和民主，這些公然挑戰國際秩序和破壞現狀的行徑，也引起了國際社會接連的譴責。

他表示，面對來自中國的威脅，政府一定要積極因應。當有人配合中國鼓吹侵略戰爭、顛覆政府、或以極端手段破壞民主制度，企圖以台灣的自由與多元，來製造混亂、危害國家安全，政府絕對採取行動。

賴總統表示：「任何鼓吹剝奪台灣人民自由，主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由。而百分之百的言論自由，更不是利用自由，來消滅自由。」

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總統強調，追求民主、自由、人權的前提，就是國家要有主權，「因為民主就是人民作主，有主權才有民主，有民主才有自由，有自由才有人權，如果沒有國家主權，人民就無法作主。自由，自然就無法存在」。

賴總統說「身為總統，我的使命，就是要延續國家的生存發展、守護得來不易的民主自由，確保國家主權不被侵犯併吞」。（編輯：黃名璽）1140407

鄭南榕基金會7日在金寶山鄭南榕自由之翼紀念墓園舉辦鄭南榕殉道36週年追思紀念會，中央社董事長李永得（前右）等出席獻花致意。中央社記者王鴻國攝 114年4月7日