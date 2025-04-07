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日外交官牛尾滋為台灣執言 李逸洋頒贈勳章致謝

2025/4/7 19:33（4/7 20:28 更新）
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日本前駐南非大使牛尾滋（左）7日獲駐日代表李逸洋代表政府頒贈「紫色大綬景星勳章」，肯定他對台灣的深厚情誼及友台立場。中央社記者戴雅真東京攝 114年4月7日
日本前駐南非大使牛尾滋（左）7日獲駐日代表李逸洋代表政府頒贈「紫色大綬景星勳章」，肯定他對台灣的深厚情誼及友台立場。中央社記者戴雅真東京攝 114年4月7日
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（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本前駐南非大使牛尾滋今天獲頒「紫色大綬景星勳章」，感謝他致力促進台灣與日本在國際場域的合作關係。曾擔任安倍晉三機要秘書的牛尾滋說，「真希望安倍能活著見證這一天」，他今後會秉持同樣信念協助台灣。

駐日代表李逸洋今天頒贈「紫色大綬景星勳章」給牛尾滋。李逸洋說：「牛尾大使曾經擔任日本前首相安倍晉三的機要秘書，承襲安倍首相對台灣的深厚情誼及友台立場，是台灣的老朋友、好朋友」。

牛尾滋曾在首相小泉純一郎執政時期，擔任時任內閣官房副長官安倍晉三的機要秘書。

李逸洋表示，牛尾大使無論在外務省服務，派駐剛果大使、葡萄牙大使，或擔任日本駐南非大使及兼任駐史瓦帝尼大使等期間，均對台日友好交流貢獻良多。具體而言，牛尾大使經常於各種社交公眾場域為台灣執言，並向日本或國際友人宣介台日友好的重要性；這次代表台灣政府頒贈「紫色大綬景星勳章」，表示台灣誠摯的感謝之意。

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牛尾滋表示，真心感謝台灣政府頒贈勳章，「真希望如同我老師的安倍晉三能活著見證這一天。如同安倍總理所說，我認為台灣和日本的關係相當重要，他經常提到這一點，而我也希望自己能在其中略盡棉薄之力」。

他表示，儘管現在已經離開外務省，但他今後也將秉持相同信念，盡可能協助台灣政府。（編輯：唐聲揚）1140407

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日本前駐南非大使牛尾滋（左）7日獲駐日代表李逸洋代表政府頒贈「紫色大綬景星勳章」。李逸洋表示，「牛尾大使曾經擔任日本前首相安倍晉三的機要秘書，承襲安倍首相對台灣的深厚情誼及友台立場，是台灣的老朋友、好朋友」。中央社記者戴雅真東京攝 114年4月7日
日本前駐南非大使牛尾滋（左）7日獲駐日代表李逸洋代表政府頒贈「紫色大綬景星勳章」。李逸洋表示，「牛尾大使曾經擔任日本前首相安倍晉三的機要秘書，承襲安倍首相對台灣的深厚情誼及友台立場，是台灣的老朋友、好朋友」。中央社記者戴雅真東京攝 114年4月7日
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日本前駐南非大使牛尾滋7日獲駐日代表李逸洋代表台灣政府頒贈「紫色大綬景星勳章」，感謝他致力促進台灣與日本在國際場域的合作關係。中央社記者戴雅真東京攝 114年4月7日
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