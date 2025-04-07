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言論自由日 劉世芳：應更團結守護民主成果

2025/4/7 21:07（4/7 21:11 更新）
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內政部長劉世芳（台上中間者）說，若台灣沒有主權、沒有自己的國家，言論自由將是空的，因此在7日言論自由日這天，人民應更加團結，共同守護得來不易民主成果。（內政部提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月7日
內政部長劉世芳（台上中間者）說，若台灣沒有主權、沒有自己的國家，言論自由將是空的，因此在7日言論自由日這天，人民應更加團結，共同守護得來不易民主成果。（內政部提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月7日
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（中央社記者高華謙台北7日電）今天是鄭南榕逝世36週年，也是言論自由日。內政部長劉世芳說，若台灣沒有主權、沒有自己的國家，言論自由將是空的，因此在言論自由日這天，人民應更加團結，共同守護得來不易民主成果。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳今天出席「自由的旋律－從審查到開放」言論自由日紀念講座時說，4月7日是鄭南榕殉道日子，行政院在民國105年將這天核定為言論自由日，紀念鄭南榕堅定捍衛基本人權。

劉世芳說，在過去威權統治時期，連音樂創作也被嚴密管控，台灣民主化後，言論自由使得社會更開放，今年講座特別以「現代音樂與言論自由」為主題，邀音樂人從創作角度出發，分享對言論自由體悟與作品背後故事，並回顧台灣歷史，也讓更多年輕世代重新認識前輩爭取民主自由歷程，進而讓捍衛言論自由精神向下扎根。

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劉世芳指出，言論自由是民主憲政基石，過去言論自由受威權體制壓迫，所以鄭南榕挺身對抗；唯有當每個人都團結，生活在有正常民主程序的國家時，才有人權保障與言論自由。

內政部表示，「自由的旋律－從審查到開放」言論自由日紀念講座開場由新生代台語、越語饒舌組合「水蜜桃偵探社」帶來致敬鄭南榕的演出，並邀音樂人余佩真、吳志寧、農村武裝青年主唱阿達與鄭南榕基金會董事長鄭竹梅對談。（編輯：林興盟）1140407

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