4國網紅來台與林佳龍互動 貼文獲3500萬次觀看

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（中央社記者楊堯茹台北8日電）外交部今年3月首次舉辦網紅邀訪團，巴拉圭、瓜地馬拉、捷克以及以色列4組網紅應邀來台，分別與外交部長林佳龍和外交部政次吳志中互動，4組網紅訪台期間在各社群平台共發布超過200則貼文，獲全球超過3500萬次觀看。

外交部上午舉行例行記者會，國際傳播司司長徐詠梅於業務簡報表示，外交部近年來每年邀請100多位主流媒體記者來台訪問，成效良好。考量到新媒體平台也有越來越高的傳播效益，3月16日至22日辦理「軟實力」主題的媒體邀訪時，首次嘗試邀請網紅組團。

徐詠梅說明，本次邀請巴拉圭、瓜地馬拉、捷克及以色列4組網紅，行程上除了體驗台北101、大稻埕、美食、飲茶、花蓮原住民文化，巴、瓜兩友邦網紅與外交部長林佳龍共同品嘗台式巴拉圭牛肉捲餅與瓜地馬拉咖啡，也邀請台巴科技大學在台科大的交換學生一起參與，網紅對台灣引進友邦產品及推動雙方教育合作感到十分欣喜。

徐詠梅進一步指出，以、捷兩國網紅與外交部政務次長吳志中前往國語實小，了解該校和以色列小學的筆友交流計畫，並欣賞該校樂團演奏捷克知名樂曲「念故鄉」，網紅對於這些小朋友的交流和表演相當感動。

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徐詠梅說，4組網紅將許多訪台行程拍攝為短影音，訪台期間在社群媒體各平台共發布逾200則貼文，獲全球超過3500萬次觀看，文宣效益極佳。國傳司將視今年邀訪預算使用情形，研議加辦網紅邀訪的可能性。

此外，徐詠梅表示，外交部自2015年起每年辦理「全民潮台灣」短片徵件競賽，鼓勵民眾以短片介紹台灣的美好故事，優勝作品並由外交部向國際推廣。今年第11屆「全民潮台灣」將擴大辦理，有突破性的新設計，明天將舉行記者會宣布。（編輯：張均懋）1140408