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綠委憂離島自貿區助中洗產地 恐影響台美關稅談判

2025/4/10 14:50
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）美國總統川普宣布課徵中國125%關稅，民進黨立委擔憂國民黨提案設立「離島自由貿易示範區」恐大開中國洗產地後門，甚至影響台美關稅談判。外交部政務次長陳明祺今天表示，將持續與美國溝通，一定會全面防範洗產地。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略布局及因應」，並備質詢。

國民黨立委陳玉珍之前針對「離島建設條例」第18條之1的第6項提出修正草案，明定大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務及服務，進出離島自由貿易示範區，相關辦法由事業主管機關擬定；並於說明欄第7點述明，為便利「並適度鬆綁相關規定」。

民進黨立委沈伯洋質詢時表示，該提案有直接「洗產地」開後門的危機，在台美關稅談判之際，提出台灣準備要討論修正離島建設條例，準備要讓中國的公司和人進來離島不用受到審查，「這樣要怎麼對外談判？」

民進黨立委林楚茵關切，美國總統川普（Donald Trump）兩任期掀起關稅風暴是要建立「去紅供應鏈」，要各國做出決定與選擇，而台灣政府於2019年針對「貿易法」修法強化產地認證及罰則，避免台灣在美中貿易戰下，變成洗產地的中介。

林楚茵說，如今國民黨提案設立離島自由貿易示範區，就是在幫中國開後門，在國會藍白多數的情況下，隨時可抽出逕付二讀；台灣出口至美國前五大貨品包括USB或集線器、電腦主機、電腦主機零件、IC、網路設備，中國也可以製造，當中國面對川普破百關稅，恐透過台灣來「洗產地」。

外交部政務次長陳明祺答詢時指出，美國對「洗產地」非常重視，也是川普關稅全球布局的用意，台灣將持續與美國溝通，一定會全面防範洗產地。

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陸委會副主委沈有忠說，離島自由貿易示範區將開啟台灣國安後門，貿然開放中國人流、金流、物流，不僅國內高度疑慮，甚至還會影響台美關係。經濟部政務次長江文若說，這確實也是行政單位的憂慮，該修法涉及國安，應審慎處理。

美國總統川普（Donald Trump）對多國祭出的對等關稅9日實施，但他在台灣時間今天凌晨宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。（編輯：謝佳珍）1140410

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