立院初審中低收入戶使用公立殯葬設施 免收管理費用

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（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院內政委員會今天初審通過殯葬管理條例第21條之1修正草案，將中低收入戶比照低收入戶，使用火化場、骨灰存放設施等公立殯葬設施，免收使用管理相關費用。截至112年底，全國約有28萬多名中低收入戶。

內政委員會今天繼續審查國民黨立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄、羅廷瑋、洪孟楷、魯明哲，以及民進黨立委劉建國等人所提殯葬管理條例第21條之1修正草案，並邀內政部次長吳堂安列席說明。

內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭指出，依委員會去年10月7日通過的臨時動議，朝野立委決議將中低收入戶比照低收入戶，使用公立殯葬設施，免收相關費用；相關經費由內政部協調相關部會及地方政府辦理。

吳堂安報告時表示，內政部在去年10月29日已邀衛服部、財政部、行政院主計總處、各地方政府開會研商，會中各縣市政府都表達，對中低收入戶大多訂有減免方案，沒有訂定的縣市則會以急難救助辦理，執行上並無相關困難。

吳堂安指出，包括台北市、桃園市、台中市、新北市對於有關中央補助部分，並沒有意見，「也無需中央辦理補助」；至於希望內政部補助的部分，是針對有收受外縣市需要進納骨塔者，盼能增加相關費用。

吳堂安說明，據主計總處所提供意見指出，以民國114年為例，年度統籌分配稅款、一般補助款都已大幅增加，因此各地方政府可本於自治權責，自行吸收相關增加的費用。

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初審通過條文明定，各直轄市、縣市政府列冊的中低收入戶及低收入戶，使用直轄市、縣市或鄉鎮市所經營或委託民間經營、代理、代管的火化場、骨灰存放設施，免收使用管理相關費用。

丁學忠、張嘉郡等人提案說明指出，據衛福部統計，截至112年底，全國低收入戶有14萬4668戶、27萬7364人，中低收入戶則有10萬7664戶、28萬6717人。為完善政府照護責任，將28萬名中低收入戶比照低收入戶，納入免收相關費用的範圍，減輕其經濟負擔。（編輯：張若瑤）1140410